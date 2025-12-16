Фальшивая соцработница забрала у 91-летней самарчанки 225 тыс. рублей

Суд вынес приговор жительнице Костромской области, которую обвиняли в обмане самарской пенсионерки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В апреле 2024 г. женщина позвонила 91-летней самарчанке, представилась соцработницей и сказала, что пенсионерке срочно обменять все имеющиеся в доме деньги на другую валюту. Потом обвиняемая пришла домой к жертве, пересчитала подготовленные женщиной деньги и пообещала самостоятельно их вернуть на место. Затем "соцработница" ушла в другую комнату, а потом неожиданно сообщила, что ей нужно забрать печать из соседнего дома. В итоге злоумышленница забрала 225 тыс. руб. и не вернулась.
Фальшивую соцработницу нашли в Костромской области, она признала вину.
Суд назначил женщине два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, также ее обязали полностью возместить ущерб.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.