Фальшивая соцработница забрала у 91-летней самарчанки 225 тыс. рублей

Суд вынес приговор жительнице Костромской области, которую обвиняли в обмане самарской пенсионерки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле 2024 г. женщина позвонила 91-летней самарчанке, представилась соцработницей и сказала, что пенсионерке срочно обменять все имеющиеся в доме деньги на другую валюту. Потом обвиняемая пришла домой к жертве, пересчитала подготовленные женщиной деньги и пообещала самостоятельно их вернуть на место. Затем "соцработница" ушла в другую комнату, а потом неожиданно сообщила, что ей нужно забрать печать из соседнего дома. В итоге злоумышленница забрала 225 тыс. руб. и не вернулась.

Фальшивую соцработницу нашли в Костромской области, она признала вину.

Суд назначил женщине два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, также ее обязали полностью возместить ущерб.