Спасателю, переехавшему насмерть человека, оставили в силе принудительные работы

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Константину Чиркину. Его катер стал причиной смерти отца двоих детей.

Как рассказали журналисту Волга Ньюс родственники погибшего, приговор, которые многие считают слишком мягким, оставили в силе.

"Мы честно не знаем, что делать. Сказать, что у них все схвачено — слишком громкие слова. Но если даже прокурор не смог помочь, хотя сказал, что возьмет дело на контроль…", — говорят родные погибшего.

Напомним, трагедия произошла 15 июня 2024 года. Очевидцы сообщали, что около 20:35 в Гранном лодка проехала по человеку. С места происшествия виновники скрылись, а мужчина скончался. При этом слова очевидцев подтверждали видео. Как сообщали на тот момент в Куйбышевской транспортной прокуратуре, пришлось принимать меры по розыску подозреваемого. Вскоре в следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что задержали разыскиваемого — жителя Новокуйбышевска. Как писали телеграм-каналы, подозреваемым стал работник МЧС Константин Чиркин.

У погибшего Оганесса остались жена и двое детей, младшему на тот момент не исполнилось еще и двух лет. Как говорили близкие — он был предпринимателем и много занимался благотворительностью, помогал детским домам. Родные также рассказывали, что на момент расследования предполагаемый виновник не просил прощения и боялись, что дело "замнут".

Приговор огласили 4 июля. По ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта") Чиркина приговорили к году и 10 месяцам принудительных работ. Родные погибшего обжаловали вердикт за мягкостью. На этой неделе приговор оставили в силе. Не исключено, что родственники погибшего будут обжаловать решение в кассационной инстанции.

