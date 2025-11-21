Самарского таксиста осудили за кражи банковских карт и телефонов у клиентов

В Самаре суд вынес приговор 42-летнему водителю такси, который обвинялся в кражах банковских карт и телефонов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
С декабря 2024 г. по февраль 2025 г. мужчина и его приятель похищали банковские карты и телефоны у пьяных клиентов. Жертвами стали четыре местных жителя, которые лишились более 600 тыс. рублей.
При этом самарец ранее уже был судим за аналогичные преступления.
Суд назначил ему три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.
Уголовное дело второго участника преступлений выделили в отдельное производство.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.