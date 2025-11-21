Самарского таксиста осудили за кражи банковских карт и телефонов у клиентов

В Самаре суд вынес приговор 42-летнему водителю такси, который обвинялся в кражах банковских карт и телефонов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С декабря 2024 г. по февраль 2025 г. мужчина и его приятель похищали банковские карты и телефоны у пьяных клиентов. Жертвами стали четыре местных жителя, которые лишились более 600 тыс. рублей.

При этом самарец ранее уже был судим за аналогичные преступления.

Суд назначил ему три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело второго участника преступлений выделили в отдельное производство.