"Смотрящими за городами" в Самарской области запросили до 23 лет заключения Облсуд изменил приговор по вскрытой ФСБ афере с жильем с участием нотариуса Приговор экс-министру транспорта Ивану Пивкину пересмотрят 13 ноября Экс-сотрудник ФСБ Демин обжалует приговор за аферу с криптовалютой В Самарской области подросток получил травмы, упав со шведской стенки в школе

Суды Происшествия

"Смотрящими за городами" в Самарской области запросили до 23 лет заключения

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском облсуде прошли прения по уголовному делу Павла Мочальникова, Евгения Липкина и их вероятных подельников. Первых двух считают "смотрящими" за Чапаевском и Безенчуком, соответственно.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс участники процесса, подсудимым запросили от пяти до 23 лет лишения свободы. Липкин может попасть за решетку на 23 года, Мочальников - на 19 лет. Последнее слово обвиняемых запланировано на 11 ноября.

Напомним, членам группировки вменяют в вину бандитизм, вымогательства, похищения людей и другие серьезные преступления.

Интересно, что в деле, например, есть эпизод о похищении наркоторговца. По одной из версий, похищали его "смотрящие" в рамках своей борьбы с распространением наркотиков.

Смотрящий - на воровском жаргоне уголовный авторитет, который должен решать вопросы, относящиеся к ведению "воров в законе". По одной из версий, термин появился в тюремной лексике в 20-40-е годы прошлого столетия, а распространение получил после "бериевского" всепомилования в 1953 г., когда на волю вышло большое количество заключенных. "Смотрящего" за городами назначает "вор в законе". Назначенный следит за "порядками" и "общаком".

По оперативным данным, "смотрящий" за Самарской областью Юрий Десятов (известный в определенных кругах как "Дикан") назначил Евгения Липкина "смотрящим" за Чапаевском, а Павла Мочальникова - "смотрящим" за Безенчуком. Долгое время разработкой окружения Дикана занималось управление уголовного розыска в Самарской области.

"Сначала задержали близких Дикану людей - их порядка 12 человек. Соответственно, вели допросы о том, кто назначал смотрящих. На допросах присутствовали адвокаты. Не исключено, что после допросов до Дикана дошла информация о том, что спрашивают о нем, и он исчез. По имеющимся данным, мог скрыться в другой стране", - рассказывал ранее журналисту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.

За разные преступления предполагаемых бандитов отдавали под суд. Например, приговор выслушал близкий Липкину человек по фамилии Богомолов. Выяснилось, что последний похитил мужчину, отобрал у него паспорт и вещи, вымогал деньги. Мужчину несколько дней держали в разных квартирах, принадлежавших членам банды. Потерпевший смог скрыться, но его снова нашли. Также установлены и другие случаи вымогательства по несколько сотен тысяч рублей у разных людей. Богомолова признали виновным. Сам он со следствием сотрудничал. Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии особого режима.

