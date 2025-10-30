"Смотрящими за городами" в Самарской области запросили до 23 лет заключения

В Самарском облсуде прошли прения по уголовному делу Павла Мочальникова, Евгения Липкина и их вероятных подельников. Первых двух считают "смотрящими" за Чапаевском и Безенчуком, соответственно.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс участники процесса, подсудимым запросили от пяти до 23 лет лишения свободы. Липкин может попасть за решетку на 23 года, Мочальников - на 19 лет. Последнее слово обвиняемых запланировано на 11 ноября.

Напомним, членам группировки вменяют в вину бандитизм, вымогательства, похищения людей и другие серьезные преступления.

Интересно, что в деле, например, есть эпизод о похищении наркоторговца. По одной из версий, похищали его "смотрящие" в рамках своей борьбы с распространением наркотиков.

По оперативным данным, "смотрящий" за Самарской областью Юрий Десятов (известный в определенных кругах как "Дикан") назначил Евгения Липкина "смотрящим" за Чапаевском, а Павла Мочальникова - "смотрящим" за Безенчуком. Долгое время разработкой окружения Дикана занималось управление уголовного розыска в Самарской области.

"Сначала задержали близких Дикану людей - их порядка 12 человек. Соответственно, вели допросы о том, кто назначал смотрящих. На допросах присутствовали адвокаты. Не исключено, что после допросов до Дикана дошла информация о том, что спрашивают о нем, и он исчез. По имеющимся данным, мог скрыться в другой стране", - рассказывал ранее журналисту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.

За разные преступления предполагаемых бандитов отдавали под суд. Например, приговор выслушал близкий Липкину человек по фамилии Богомолов. Выяснилось, что последний похитил мужчину, отобрал у него паспорт и вещи, вымогал деньги. Мужчину несколько дней держали в разных квартирах, принадлежавших членам банды. Потерпевший смог скрыться, но его снова нашли. Также установлены и другие случаи вымогательства по несколько сотен тысяч рублей у разных людей. Богомолова признали виновным. Сам он со следствием сотрудничал. Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии особого режима.