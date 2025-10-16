Транспортные полицейские, укравшие тысячи изъятых сетей и раколовок, не смогли оспорить приговор

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор, вынесенный пяти бывшим сотрудникам транспортной полиции за превышение должностных полномочий.

Напомним, в 2022 г. в Самаре иностранца осудили за попытку незаконно продать рыболовные сети и раколовки на 73 млн рублей. Товар изъяли и отдали на хранение на базу-стоянку служебных катеров Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Однако с 2022 по 2023 г. транспортные полицейские забрали себе более 88 тыс. сетей и 10 тыс. раколовок общей стоимостью более 56 млн рублей.

Суд назначил каждому из обвиняемых по три года лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил права занимать должности на госслужбе. Сети изъяли в доход государства и передали для нужд СВО.

Осужденные подали жалобы на этот приговор. В итоге Самарский областной суд не стал менять приговор первой инстанции.