Жестокий убийца не смог добиться смягчения наказания в Самаре

Красноглинский районный суд Самары рассмотрел ходатайство заключенного ИК-6 о изменении лишения свободы на более мягкий вид наказания. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мужчина попал в колонию в марте 2002 года. Тогда его признали виновным в убийстве двух человек, покушении на убийство, разбое и краже документа. За все это он получил 24 года и 11 месяцев колонии строгого режима.
В сентябре 2001 г. мужчина убил знакомого, которому раньше помогал строить дом. Преступник попытался убить убегавшую жену жертвы. Он ударил женщину несколько раз ножом и решил, что она мертва. В итоге пострадавшая все же выжила. После этого злоумышленник вернулся в дом и убил гостью потерпевших. Из дома убитого мужчина забрал паспорта, печать индивидуального предпринимателя и другое имущество, вплоть до зубных протезов и бутылки водки. Скрылся убийца также на автомобиле жертв.
Во время отбывания наказания осужденный неоднократно нарушал режимные требования. В итоге суд отказался смягчить ему наказание.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.