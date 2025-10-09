Жестокий убийца не смог добиться смягчения наказания в Самаре

Красноглинский районный суд Самары рассмотрел ходатайство заключенного ИК-6 о изменении лишения свободы на более мягкий вид наказания. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина попал в колонию в марте 2002 года. Тогда его признали виновным в убийстве двух человек, покушении на убийство, разбое и краже документа. За все это он получил 24 года и 11 месяцев колонии строгого режима.

В сентябре 2001 г. мужчина убил знакомого, которому раньше помогал строить дом. Преступник попытался убить убегавшую жену жертвы. Он ударил женщину несколько раз ножом и решил, что она мертва. В итоге пострадавшая все же выжила. После этого злоумышленник вернулся в дом и убил гостью потерпевших. Из дома убитого мужчина забрал паспорта, печать индивидуального предпринимателя и другое имущество, вплоть до зубных протезов и бутылки водки. Скрылся убийца также на автомобиле жертв.

Во время отбывания наказания осужденный неоднократно нарушал режимные требования. В итоге суд отказался смягчить ему наказание.