16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Деньги в фуражке: участкового из Тольятти отправили на семь лет в колонию В Самаре кассация пересмотрела приговор по делу о травмировании девочки катером Эдуард Шарлот не смог оспорить свой перевод из колонии-поселения в ИК ФСБ задержала самарца за мошенничество на 9 млн рублей Застройщику Михаилу Жукову вынесли приговор

Суды Происшествия

Жестокий убийца не смог добиться смягчения наказания в Самаре

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Красноглинский районный суд Самары рассмотрел ходатайство заключенного ИК-6 о изменении лишения свободы на более мягкий вид наказания. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина попал в колонию в марте 2002 года. Тогда его признали виновным в убийстве двух человек, покушении на убийство, разбое и краже документа. За все это он получил 24 года и 11 месяцев колонии строгого режима.

В сентябре 2001 г. мужчина убил знакомого, которому раньше помогал строить дом. Преступник попытался убить убегавшую жену жертвы. Он ударил женщину несколько раз ножом и решил, что она мертва. В итоге пострадавшая все же выжила. После этого злоумышленник вернулся в дом и убил гостью потерпевших. Из дома убитого мужчина забрал паспорта, печать индивидуального предпринимателя и другое имущество, вплоть до зубных протезов и бутылки водки. Скрылся убийца также на автомобиле жертв.

Во время отбывания наказания осужденный неоднократно нарушал режимные требования. В итоге суд отказался смягчить ему наказание.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2