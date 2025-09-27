16+
Суды Происшествия

Новокуйбышевец стал фигурантом уголовного дела и лишился автомобиля за нетрезвое вождение

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Задержанному полицейскими в Новокуйбышевске злостному нарушителю ПДД РФ судом вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. А автомобиль конфискован в доход государства.

В поле зрения полицейских 32-летний житель Новокуйбышевска последний раз попал в марте 2025 года. В тот день он выпивал и, когда кончился алкоголь, решил доехать на своем ВАЗ-2110 до магазина за добавкой. Медосвидетельствование показало наличие этилового спирта в выдыхаемом им воздухе в количестве 0,276 мг/л, что превышает норму в 1,7 раз. 

 

В январе текущего года мужчина уже был подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 45 тыс. руб. с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Водительское удостоверение мужчина сдал в Госавтоинспекцию, штраф не оплатил.

Любитель выпить за рулем стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Суд вынес наказание, приговор вступил в законную силу.

