Суды Происшествия

"Похитили наркоторговца": суд заканчивает процесс "смотрящих" за городами в Самарской области

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд заканчивает разбирательство по уголовному делу Павла Мочальникова и Евгения Липкина. Их считают "смотрящими" за Чапаевском и Безенчуком соответственно.

Судебное следствие в отношении Липкина, Мочальникова и еще нескольких их товарищей закончили — в ближайшее время должны пройти прения сторон, где гособвинение запросит наказание. Всем членам группировки вменяют бандитизм, вымогательства, похищения людей и другие серьезные преступления.

Интересно, что в деле, например, есть эпизод о похищении наркоторговца. По одной из версий, похищали его "смотрящие" в рамках своей борьбы с распространением наркотиков. Как рассказывает адвокат одного из подсудимых, Александра Точеного — юрист Виктор Фоефанов — его подзащитный подвозил членов группы, но утверждает, что трудился простым водителем. При этом Точеный просит отправить его на СВО, но из-за вмененного обвинения в бандитизме это пока невозможно. 

Смотрящий — на воровском жаргоне уголовный авторитет, который должен решать вопросы, относящиеся к ведению "воров в законе". По одной из версий, термин появился в тюремной лексике в 20-40-е годы прошлого столетия, а распространение получил после "бериевского" всепомилования в 1953 г., когда на волю вышло большое количество заключенных. "Смотрящего" за городами назначает "вор в законе". Назначенный следит за "порядками" и "общаком".

Напомним, по оперативным данным, "смотрящий" за Самарской областью Юрий Десятов (известный в определенных кругах как "Дикан") назначил Евгения Липкина "смотрящим" за Чапаевском, а Павла Мочальникова — "смотрящим" за Безенчуком. Долгое время разработкой окружения Дикана занималось управление уголовного розыска в Самарской области.

"Сначала задержали близких Дикану людей — их порядка 12 человек. Соответственно, вели допросы о том, кто назначал смотрящих. На допросах присутствовали адвокаты. Не исключено, что после допросов до Дикана дошла информация о том, что спрашивают о нем, и он исчез. По имеющимся данным, мог скрыться в другой стране", — рассказывал ранее журналисту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.

За разные преступления предполагаемых бандитов отдавали под суды. Например, приговор выслушал близкий Липкину человек по фамилии Богомолов. Выяснилось, что последний похитил мужчину, отобрал у него паспорт и вещи, вымогал деньги. Мужчину несколько дней держали в разных квартирах, принадлежавших членам банды. Потерпевший смог скрыться, но его снова нашли. Также установлены и другие случаи вымогательств по несколько сотен тысяч рублей у разных людей. Богомолова признали виновным. Сам он со следствием сотрудничал. Суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам колонии особого режима.

В 2023 г. в поле зрения правоохранителей попал и еще один, предположительно, близкий Дикану человек. Это мужчина по фамилии Саяпин из Похвистнева. У "Саяпы" изъяли "ствол", который хранился в погребе.

