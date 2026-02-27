16+
Суды Происшествия

По делу о хищении 745 млн на контракте вынесли оправдательный приговор

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Суд вынес решение по громкому уголовному делу. Изначально в обвинении шла речь о хищении сотен миллионов на контракте, подрядчиком по которому была самарская компания "Техтрансстрой".

Напомним, в 2017 г. коммерческая организация выполняла проектно-изыскательные работы по госконтракту, заключенному с ФБУ "Администрация Волжского бассейна", на строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. Следствие полагало, что после изменений градостроительного законодательства фирма не привела свою деятельность в соответствие с нормативно-правовыми требованиями. Однако инженерные изыскания все же провели и подготовили проектную документацию. Заказчик выполненные работы оплатил. Вот только из-за того, что подрядчик нарушил требования законодательства, заказчик не смог использовать проект по назначению. В результате государству причинен ущерб более 745 млн рублей.

Дело направили в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Уголовное преследование представителя ФБУ "Администрация Волжского бассейна", отвечавшего за контроль выполнения контракта, прекратили по нереабилитирующим основаниям. По данным источников, перед судом предстали гендиректор и главный инженер "Техтрансстрой". Ранее сообщалось, что за сорванные сроки работ компании выставляли неустойку. На тот момент фирма полностью принадлежала гендиректору Виктору Морозову.

Как рассказал адвокат Морозова Максим Ткач, по делу 26 февраля вынесли оправдательный приговор. Оба подсудимых оправданы за отсутствием состава преступления.

"Обвинение не доказало факт сдачи Морозовым В. Н. каких-либо платежных поручений в ФБУ "Администрация Волжского бассейна". Более того, из допросов сотрудников ФБУ "Администрация Волжского бассейна" Бессмертного и Селиной нам известно, что платежные поручения о перечислении денег Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области в адрес ООО "Техтрансстрой" не могли быть каким-то образом представлены Морозовым В. Н. или каким-то другим сотрудником ООО "Техтрансстрой" в ФБУ "Администрация Волжского бассейна", так как эти платежные поручения формируются бухгалтерией ФБУ "Администрация Волжского бассейна" и направляются посредством ТКС в Управление Федерального казначейства по Нижегородской области", — отметил, в частности, Максим Ткач.

