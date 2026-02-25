В Самаре ужесточили приговор водителю автобуса, сбившему насмерть женщину

Самарский областной суд пересмотрел приговор по делу о смертельном ДТП в областной столице.
Напомним, 16 ноября 2024 г. 59-летний водитель автобуса ПАЗ в районе дома №47а по ул. Аэродромной, выезжая с парковки у ТЦ "Аврора", сбил 71-летнюю женщину, переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте.
Железнодорожный районный суд Самары признал водителя виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком год и на два года лишил водительских прав.
Прокуратура и потерпевшие посчитали этот приговор слишком мягким и подали апелляционное представление.
В итоге областной суд пересмотрел приговор и назначил мужчине два с половиной года принудительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства и также с лишением водительских прав на два года.
