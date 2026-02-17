В Самаре женщина погибла под колесами КамАЗа на пешеходном переходе

Во вторник, 17 февраля, в Самаре произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:20 59-летний водитель КамАЗа выезжал с прилегающей территории на ул. Молодогвардейскую в районе Дворца спорта и сбил 69-летнюю женщину на пешеходном переходе.

В результате пострадавшая скончалась на месте до прибытия "скорой помощи".