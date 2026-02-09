Две женщины пострадали из-за нетрезвого водителя Renault в Самаре

В воскресенье, 8 февраля, в Самаре два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:00 50-летний водитель Renault Logan ехал по ул. Грибоедова в направлении ул. Орловской, наехал на снежный вал, а потом врезался во встречный Kia Rio под управлением 43-летнего мужчины.

В аварии пострадали две пассажирки Kia 32 и 49 лет. При этом водитель Renault отказался пройти медосвидетельствование на опьянение.