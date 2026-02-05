В Кинельском районе при столкновении двух авто погибла женщина

В четверг, 5 февраля, в 7:23 около ж/д станции Тургеневка в Кинельском районе произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Спасатели установили, что лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и Lada Vesta. Водитель "Калины" — 54-летняя женщина — скончалась на месте ДТП.
Водитель "Весты" была госпитализирована.
"Специалисты Центра по делам ГО, ПБ и ЧС провели аварийно-спасательные работы: отключение АКБ и деблокировку погибшей. На месте также работали сотрудники Госавтоинспекции и медработники", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
