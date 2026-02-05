В Кинельском районе при столкновении двух авто погибла женщина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 5 февраля, в 7:23 около ж/д станции Тургеневка в Кинельском районе произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС