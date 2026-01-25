В Самаре при ДТП с двумя автомобилями пострадал 12-летний подросток

В субботу, 24 января, в 20:15 в Ленинском районе Самары столкнулись две иномарки, в итоге пострадал 12-летний ребенок, передает ГУ МВД по Самарской области.
В Госавтоинспекции сообщили, что 39-летняя женщина за рулем Toyota Camry двигалась по Волжскому проспекту в направлении Студенческого переулка.
В пути следования, возле д. № 3, она "догнала" Ford Focus под управлением 39-летней женщины, которая стояла на красный в попутном направлении. В результате 12-летний пассажир Ford Focus бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу, а позже — отпущен.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!