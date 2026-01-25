В Самаре при ДТП с двумя автомобилями пострадал 12-летний подросток

В субботу, 24 января, в 20:15 в Ленинском районе Самары столкнулись две иномарки, в итоге пострадал 12-летний ребенок, передает ГУ МВД по Самарской области.

В Госавтоинспекции сообщили, что 39-летняя женщина за рулем Toyota Camry двигалась по Волжскому проспекту в направлении Студенческого переулка.

В пути следования, возле д. № 3, она "догнала" Ford Focus под управлением 39-летней женщины, которая стояла на красный в попутном направлении. В результате 12-летний пассажир Ford Focus бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу, а позже — отпущен.