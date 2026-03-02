В Сызрани водитель фуры нарушил дистанцию и собрал "паровоз" из машин

В воскресенье, 1 марта, в Сызрани на 879 км трассы М-5 "Урал" участниками ДТП стали пять автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 07:00 60-летний водитель Volvo с полуприцепом Schmitz не выбрал безопасную дистанцию и наехал на стоящий Lada Largus. От удара в заднюю часть Lada по инерции столкнулась с впереди стоящим автомобилем Infiniti с прицепом Атлетик. В свою очередь Infiniti продолжил движение вперед и допустил наезд на стоящий автомобиль Lada Granta, который от удара также проехал вперед и врезался в стоящую впереди фуру Scania с полуприцепом Schmitz.
В результате происшедшего 58-летнему водителю Lada Largus и пассажиру автомобиля Lada Granta назначено амбулаторное лечение.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!