В Сызрани водитель фуры нарушил дистанцию и собрал "паровоз" из машин

В воскресенье, 1 марта, в Сызрани на 879 км трассы М-5 "Урал" участниками ДТП стали пять автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 07:00 60-летний водитель Volvo с полуприцепом Schmitz не выбрал безопасную дистанцию и наехал на стоящий Lada Largus. От удара в заднюю часть Lada по инерции столкнулась с впереди стоящим автомобилем Infiniti с прицепом Атлетик. В свою очередь Infiniti продолжил движение вперед и допустил наезд на стоящий автомобиль Lada Granta, который от удара также проехал вперед и врезался в стоящую впереди фуру Scania с полуприцепом Schmitz.

В результате происшедшего 58-летнему водителю Lada Largus и пассажиру автомобиля Lada Granta назначено амбулаторное лечение.