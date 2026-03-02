16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Усолье Шигонского района продолжается строительство Дома культуры Рассрочка 0% на квартиры в ЖК "Ласточка": для него, для нее, для них Подворье "Дачные грёзы": "Реальянс" собирает пазл идеального отдыха "Создавать продукт так, чтобы не было стыдно": девелоперы в Самаре обсудили трансформацию отрасли Мэрия Самары отклонила план строительства микрорайона на проспекте Кирова

Строительство Строительство и недвижимость

В Усолье Шигонского района продолжается строительство Дома культуры

УСОЛЬЕ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В сельском поселении Усолье Шигонского района Самарской области активно ведется строительство современного Дома культуры. В селе с учетом населенных пунктов Актуши и Карловка проживает более 2 тысяч человек. Современное пространство для творчества, встреч и мероприятий объединит жителей и поддержит развитие культурной жизни в населенных пунктах.

Фото: министерство строительства Самарской области

Проектом строительства дома культуры предусмотрено возведение одноэтажного здания Т-образной формы площадью более 1400 квадратных метров с актовым залом на 150 мест, оснащенным современной световой, звуковой и видеопроекционной аппаратурой. Также в ДК будут располагаться помещения для кружковых занятий, хореографический зал, детская игровая комната, артистические, костюмерная, кладовые и другие функциональные зоны, которые позволят развивать самые разные направления творчества.

Особое внимание при строительстве дома культуры будет уделено созданию комфортной и доступной среды для всех посетителей, включая маломобильные группы населения. В здании предусмотрены пандусы, тактильные указатели и другие элементы, обеспечивающие удобство передвижения. Также ДК будет оснащен современными системами вентиляции, отопления и пожарной безопасности.

Готовность здания составляет порядка 50%. На строительной площадке уже выполнены основные работы: готов фундамент, возведены несущие стены и перекрытия, здание практически полностью сформировано. Сейчас завершается устройство кровли и установка окон.

Параллельно продолжается монтаж инженерной инфраструктуры. Ведутся работы по устройству систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, а также прокладка наружных инженерных сетей. Эти этапы являются ключевыми для перехода к следующей фазе строительства — внутренним отделочным работам, а также утеплению фасада.

Реализация проекта осуществляется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева за счет средств регионального бюджета и при поддержке национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Он был давно необходим, неоднократно получал обращения от жителей. Планируем закончить строительство уже в этом году. Новый Дом культуры станет ключевым социально-культурным объектом не только жителей Усолья, но и всего Шигонского района", — отметил глава региона на своих страницах в социальных сетях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5