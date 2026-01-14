16+
Минград отказал в застройке части лесного питомника в Тольятти жилыми высотками

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Министерство градостроительной политики Самарской области отклонило заявку ООО "АвтоВАЗагро" по корректировке правил землепользования и застройки Тольятти. Предложение касалось освоения участка в границах Южного шоссе, улиц Ботанической и Владимира Высоцкого.

Фото: Александра Белова

Площадка входит в границы территории, выделенной АвтоВАЗу в советские годы под лесной питомник. Управляло землей структурное подразделение завода, на базе которого после перестройки создали ООО "АвтоВАЗагро". В 2000-х компания планировала организовать на территории уже не питомник, а жилую застройку.

Однако в 2012 году "АвтоВАЗагро" месте с землей перешло в частные руки. Владельцами фирмы (сначала через ООО "Калина", потом напрямую) стали Николай Кузнецов и сын экс-министра строительства Самарской области и бывшего вице-президента АвтоВАЗа Павла Донского - Артем Донской. Они не стали заниматься строительством, а начали распродавать землю по кускам.

Сейчас владельцами "АвтоВАЗагро" являются Артем Донской (50,03%) и Глеб Максимов (49,97%). В качестве основного вида деятельности компании указано выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, но в дополнительных значится и строительство зданий. 

Часть территории была застроена жильем. В частности, федеральный девелопер "Унистрой" возвел ЖК "Южный бульвар" и "Ботанический сад". Микрорайон получил название Калина. В последние годы активно обсуждается его развитие в части организации социальной инфраструктуры.

Однако у "АвтоВАЗагро" появились планы и по расширению жилой застройки. Компания вышла с инициативой скорректировать ПЗЗ в части установления на карте градостроительного зонирования территориальной зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки) по границам земельного участка площадью 74,3 тысячи кв. метров. Он обозначен на карте.

Фото: nspd.gov.ru

Однако минград инициативу завернул. Вот как ведомство объяснило отклонение заявки:
"Внесение изменений не представляется возможным в связи с несоблюдением условий, установленных частью 1 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ, а именно нарушением прав и законных интересов физических и юридических лиц, проживающих на данной территории".

