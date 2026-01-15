В Самаре у элеватора построят три дома

В Самаре эксперты на заседании рабочей группы Градостроительного Совета отметили удачный проект застройки в исторической части Самары.
Речь идет о проекте жилой застройки переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземными и наземными стоянками, на ул. Алексея Толстого, 8 в Самарском районе. По мнению собравшихся, проект вписывается в историческую среду и достаточно мягок по решению.
Руководитель госинспекции по охране объектов культурного наследия Иван Стафеев: "Проект разрабатывался целый год. Проектировщик взаимодействовал с государственной инспекцией по охране культурных объектов и получил согласование на архитектурные решения, на высотные характеристики в соответствии с регламентами особой зоны охраны исторического поселения. Там регламенты жесткие, но тем не менее проектировщик сумел их соблюсти. Кроме того, они уже провели археологическое обследование этого участка и согласовали раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории. То есть в этом отношении добросовестно исполнились все требования законодательства".
Мастер-план в целом одобрен. Но прежде чем его окончательно утвердит Градостроительный совет при губернаторе Самарской области, необходимо уточнить некоторые замечания экспертов.
Министр градостроительной политики Андрей Грачев: "Необходимо посмотреть проект в целом - как он будет жить в квартале, как взаимодействует с другими объектами и на что влияет. Нам нужен некий генплан или опорный план, планируемые транспортные и пешеходные связи. Этот мастер-план нам важен сейчас именно с точки зрения работы с документами. В процессе выявлены юридические коллизии. Регламент особой зоны охраны и правила застройки и землепользования в некоторых требованиях различаются. Нам надо сделать общие или универсальные нормы для исторического поселения Самары, чтобы работали для всех, - практическая реализация".
Другие проекты, представленные на заседание рабочей группы Градостроительного совета, вызвали массу нареканий у экспертов и были отправлены на доработку.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет