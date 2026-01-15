В Самаре у элеватора построят три дома

В Самаре эксперты на заседании рабочей группы Градостроительного Совета отметили удачный проект застройки в исторической части Самары.

Речь идет о проекте жилой застройки переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземными и наземными стоянками, на ул. Алексея Толстого, 8 в Самарском районе. По мнению собравшихся, проект вписывается в историческую среду и достаточно мягок по решению.

Руководитель госинспекции по охране объектов культурного наследия Иван Стафеев: "Проект разрабатывался целый год. Проектировщик взаимодействовал с государственной инспекцией по охране культурных объектов и получил согласование на архитектурные решения, на высотные характеристики в соответствии с регламентами особой зоны охраны исторического поселения. Там регламенты жесткие, но тем не менее проектировщик сумел их соблюсти. Кроме того, они уже провели археологическое обследование этого участка и согласовали раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории. То есть в этом отношении добросовестно исполнились все требования законодательства".

Мастер-план в целом одобрен. Но прежде чем его окончательно утвердит Градостроительный совет при губернаторе Самарской области, необходимо уточнить некоторые замечания экспертов.

Министр градостроительной политики Андрей Грачев: "Необходимо посмотреть проект в целом - как он будет жить в квартале, как взаимодействует с другими объектами и на что влияет. Нам нужен некий генплан или опорный план, планируемые транспортные и пешеходные связи. Этот мастер-план нам важен сейчас именно с точки зрения работы с документами. В процессе выявлены юридические коллизии. Регламент особой зоны охраны и правила застройки и землепользования в некоторых требованиях различаются. Нам надо сделать общие или универсальные нормы для исторического поселения Самары, чтобы работали для всех, - практическая реализация".

Другие проекты, представленные на заседание рабочей группы Градостроительного совета, вызвали массу нареканий у экспертов и были отправлены на доработку.