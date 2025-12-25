16+
Строительство Строительство и недвижимость

Дело о банкротстве компании-застройщика ЖК "Космолет" прекратили

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Арбитражный суд Самарской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО "Кольцо". Причиной стал отказ ООО "Принцип права" от заявления.

Фото: Александра Ламзина

ООО "Кольцо" является застройщиком жилого комплекса "Космолет" на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре. ЖК состоит из трех секций высотой 32 этажа. Общая площадь жилья после ввода в эксплуатацию составит порядка 70 тыс. кв. метров. Однако стройку уже не раз останавливали. В результате ЖК включили в федеральный реестр проблемных объектов.

В 2023 году застройщик привлек инвестора — ООО "АкваПорт" — для достройки ЖК "Космолет", а также для завершения ЖК "Унисон", который возводила его ООО "Альянс". Сделка предполагала передачу обеих компаний Жукова "АкваПорту". Однако возникли проблемы. Если "Альянс" отошел инвестору, то "Кольцо" все еще остается в собственности Михаила Жукова. При этом "АкваПорт" обвинил бизнесмена в выводе денег дольщиков.

ООО "АкваПорт" работает с 2002 года и специализируется на операциях с недвижимостью. Владеют компанией в равных долях Алексей Головинов, Валентин Курчаткин, Игорь Дюков, Андрей Салов, Оксана Бахмурова. Интересно, что Игорь Дюков ранее был владельцем ООО "Кольцо". Михаил Жуков купил у него компанию в 2016 году. 

В результате "АкваПорт" приостановил финансирование строительства ЖК "Космолет". Михаил Жуков сообщал о планах по привлечению нового инвестора, но стал фигурантом нескольких уголовных дел.

В августе 2025 года "Альянс" подал иск о банкротстве Михаила Жукова, и его удовлетворили. Теперь имущество бизнесмена пустят с молотка.

Также в августе был инициирован процесс о банкротстве ООО "Кольцо". Заявление подало АО "Южноуральский лизинговый центр", заявив о том, что компания ему должна 6,5 млн рублей. ООО "Принцип права" является правопримеником истца. Почему компания отказалась от иска — неизвестно. Однако в рамках процесса от ООО "А" поступало ходатайство о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей. Видимо, сторонам удалось договориться.

Между тем, строительство ЖК "Космолет" возобновили, а Михаил Жуков выслушал приговор уже по второму уголовному дела. Его признали виновным в сокрытии от налоговой службы 66 млн рублей. 

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

