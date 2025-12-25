Дело о банкротстве компании-застройщика ЖК "Космолет" прекратили

Арбитражный суд Самарской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО "Кольцо". Причиной стал отказ ООО "Принцип права" от заявления.

ООО "Кольцо" является застройщиком жилого комплекса "Космолет" на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре. ЖК состоит из трех секций высотой 32 этажа. Общая площадь жилья после ввода в эксплуатацию составит порядка 70 тыс. кв. метров. Однако стройку уже не раз останавливали. В результате ЖК включили в федеральный реестр проблемных объектов.

В 2023 году застройщик привлек инвестора — ООО "АкваПорт" — для достройки ЖК "Космолет", а также для завершения ЖК "Унисон", который возводила его ООО "Альянс". Сделка предполагала передачу обеих компаний Жукова "АкваПорту". Однако возникли проблемы. Если "Альянс" отошел инвестору, то "Кольцо" все еще остается в собственности Михаила Жукова. При этом "АкваПорт" обвинил бизнесмена в выводе денег дольщиков.

В результате "АкваПорт" приостановил финансирование строительства ЖК "Космолет". Михаил Жуков сообщал о планах по привлечению нового инвестора, но стал фигурантом нескольких уголовных дел.

В августе 2025 года "Альянс" подал иск о банкротстве Михаила Жукова, и его удовлетворили. Теперь имущество бизнесмена пустят с молотка.

Также в августе был инициирован процесс о банкротстве ООО "Кольцо". Заявление подало АО "Южноуральский лизинговый центр", заявив о том, что компания ему должна 6,5 млн рублей. ООО "Принцип права" является правопримеником истца. Почему компания отказалась от иска — неизвестно. Однако в рамках процесса от ООО "А" поступало ходатайство о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей. Видимо, сторонам удалось договориться.

Между тем, строительство ЖК "Космолет" возобновили, а Михаил Жуков выслушал приговор уже по второму уголовному дела. Его признали виновным в сокрытии от налоговой службы 66 млн рублей.