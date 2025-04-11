В Самаре собираются ограничить высотную застройку

В правила землепользования и застройки Самары собираются внести изменения. Они направлены на ограничение высотной жилой застройки.

Как сообщили в министерстве градостроительной политики Самарской области, предложения поступили от регионального минстроя. Ведомство предложило исключить многоэтажную (высотную) жилую застройку из основных видов разрешенного использования земельных участков в территориальной зоне Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) и отнести ее к условно разрешенным видам. То есть для реализации подобных проектов будут требоваться дополнительные согласования от властей.

Также минстрой предложил установить новые градостроительные регламенты для многоэтажной и среднеэтажной застройки в границах территориальных зон и подзон Ц-1, Ц-1.1, Ц-1.2, Ц-1.3, Ц-1.4, Ц-1.5, Ц-1.6, Ц-2, Ц-3, Ж-2, Ж-3, Ж-4. Цитируем их дословно:

новое жилищное строительство должно осуществляться на основании решений о комплексном развитии территории, договоров о КРТ и (или) утвержденной документации по планировке территории;

не допускается строительство, реконструкция за границами представленного земельного участка, за исключением случаев, подтвержденных документацией по планировке территории, и территорий, подлежащих комплексному развитию;

строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов не допускается в случае, если объекты капитального строительства не обеспечены объектами социальной, транспортной и инженернокоммунальной инфраструктуры, а также коммунальными и энергетическими ресурсами, что определяется проектом планировки для данной территории;

Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству или реконструкции объектов капитального строительства не допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров.

при строительстве, реконструкции многоквартирных жилых зданий не допускается сокращать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений.

при строительстве объектов капитального строительства не допускается размещение нормативных площадок благоустройства многоквартирных жилых домов, предусмотренных для размещения объектов, указанных в перечне видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 1300".

Для среднеэтажной жилой застройки предлагается установить следующие предельные параметры:

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 3 м;

в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц — 5 м;

в условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;

минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.

максимальный процент застройки в границах земельного участка — 10%, до 40% — в соответствии с утвержденной документацией по планировке территорий;

процент застройки подземной части не регламентируется;

минимальный процент озеленения земельного участка — 15%.

Для многоэтажной жилой застройки министерство предложило установить следующие параметры:

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 3 м;

в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц — 5 м;

в условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;

минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.

Кроме того, минстрой предлагает изменить правила в части определения площади застройки:

суммарная площадь земельного участка, которая может быть застроена, определяется как площадь застройки здания;

площадь застройки многоквартирного жилого здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему контуру здания, на уровне планировочной отметки земли, включая выступающие части (балконы, лоджии, эркеры, козырьки и навесы входных групп, входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвальный этаж, галереи и переходы между зданиями);

площадь под многоквартирным жилым зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м, включаются в площадь застройки;

в площадь застройки дополнительно включается выходящая за контур надземной части площадь подземной части здания, которая определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему контуру подземных ограждающих конструкций.

Подготовка проекта внесения изменений ПЗЗ займет около трех месяцев. Предложения заинтересованных лиц будет принимать профильная комиссия при главе Самары до 19 апреля. (Почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137. Адрес электронной почты: kancelar@samadm.ru).