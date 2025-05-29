В Самаре завершается строительство проблемной "долёвки" ЖК "Садовая"

Почти 20 лет ожидания должны завершиться счастливым финалом для дольщиков ЖК "Садовая" — люди, вложившиеся в один из самых проблемных недостроев в центре Самары, должны получить свои квартиры уже в этом году. Часть из них, больше 80 дольщиков, уже готовы к новоселью — четвертая секция 22-этажного дома сдана в эксплуатацию. Об этом Волга Ньюс сообщили в группе компаний "Град".

Однако, уточнили в "Граде", для завершения работ по оставшимся второй и третьей секциям, требуются значительные денежные вложения, которые самому застройщику будет тяжело осуществить без поддержки со стороны областных властей.

Дело в том, что в 2024 году на объекте снова возникли проблемы с финансированием и с октября работы там были приостановлены. Чтобы не останавливать стройку и уложиться в сроки, в течение семи месяцев "Стройпроектсервис" (входит в ГК "Град") вынуждено вести строительство за свой счет.

Впрочем, достройка проблемного ЖК изначально была нелёгким делом, вспоминает директор ГК "Град" и "Стройпроектсервис" Эдуард Шматков. Взявшись "за гуж", компания провела все необходимые работы: оформили в аренду предоставленный компании земельный участок, подготовили новый проект жилого дома и специальные технические условия. Было много организационных вопросов, но неожиданно помог… плакат "Памятник бездействия самарских чиновников", появившийся на стене долгостроя. Все согласования были закончены. И стройка возобновилась

Сам проект тоже вызывал вопросы у специалистов проектирование и согласование длилось два года с привлечением самых авторитетных экпертов и проектировщиков. "Нам приходилось чуть ли не разбирать и собирать дом заново. Тяжелее всего было с фундаментом — он не то что на 24, даже на уже построенные 19 этажей не был рассчитан. Работы по его укреплению технологически, наверно, были даже сложнее, чем строительство метро. Специально подбирали технику, способную работать под уже стоящими этажами", — рассказывает руководитель компании-застройщика.

31 октября 2024 года 22-этажная четвертая секция ЖК "Садовая" была введена в эксплуатацию, и ее дольщики получили квартиры после двух десятков лет ожидания. Кроме того, новосёлам начали возвращать внесенные денежные средства, так как минстрой Самарской области принял решение о полном субсидировании строительства.

На декабрь 2025 года запланировано завершение строительства второй и третьей секции, их завершение позволит осчастливить еще 139 обманутых дольщиков. Однако достройку двух секций — отдельные работы, которые велись параллельно с завершением четвертой — в компании оценивают приблизительно в 700 млн рублей. И эти средства сейчас "Стройпроектсервис" может направить на проект, только выделяя их из собственных активов.

"Когда мы брались за объект, то понимали, что ни о какой прибыльности там речи и быть не может, было желание помочь решить практически патовую ситуацию, в которой оказались и люди, и область. Но изначально предполагалось, что непосредственно на строительство будут выделяться бюджетные субсидии, однако они не предоставлялись в полном объеме и своевременно. Мы вкладывали собственные средства, общий объем недополученного финансирования составил более 175 млн рублей. Но мы продолжаем работы только за свои деньги и кредиты. При этом кредиты приходится брать по повышенным ставкам, на общую хозяйственную деятельность. Проектное финансирование банки не выдают, так как объект — проблемный, обремененный дольщиками. Единственный вариант, при котором там согласны выделить финансирование на завершение строительства — при поручительстве со стороны властей. Мы обратились к руководству области с просьбой помочь в этом вопросе", — рассказывает Шматков.

Поддержку со стороны областного бюджета строительство стало получать лишь с декабря 2022 года. Да и то, механизм субсидирования компенсирует работы застройщика с почти полугодовой задержкой, что не позволяет использовать бюджетные средства в качестве оперативного источника финансирования. При этом размер компенсации рассчитывается исходя из цен двухлетней давности — такие сметы установила госэкспертиза. Добиться их корректировки можно только с помощью пересмотра госэкспертизы — процесса, на который также требуется значительное время. И в условиях продолжающегося роста себестоимости строительства этих запоздалых компенсаций будет недостаточно для стабильного финансирования достройки проблемного объекта, пояснил застройщик.

Напомним, что ЖК "Садовая" расположен на пересечении ул. Вилоновской и Садовой в Ленинском районе Самары.

История четырехсекционного дома переменной этажности с подземным паркингом на 34 места началась еще в 2000 г., когда было выдано разрешение на проектирование комплексной застройки. В 2003 г. был заключен договор с ЗАО ИСК "Средневолжскстрой" и компания приступила к возведению зданий.

"Компания возводила дом без согласования проектной документации, совершались двойные — тройные продажи даже на 25 этаж, которого не планировалось изначально", — рассказал тогда представитель "Стройпроектсервиса" (новый застройщик дома) Дмитрий Поляков.

В 2008 г. работы остановили из-за многочисленных нарушений, в 2009 г. в отношении застройщика возбуждено дело о банкротстве, а в 2011 г. — "Средневолжскстрой" признан банкротом. Дом включили в перечень проблемных объектов.

От действий "Средневолжскстроя" пострадало 287 дольщиков. В октябре 2014 г. был проведен конкурс, согласно которому определен подрядчик, который достроит проблемный объект. Им стал "Стройпроектсервис".

Строительство этого объекта всегда сопровождало много слухов и домыслов, которые, как говорят в "Граде", по факту не имели ничего общего с реальностью. Например, что "Стройпроектсервис" находится под следствием. В компании заверяют, что в отношении "Стройпроектсервиса" и его руководства уголовные дела никогда не возбуждались. Зато благодаря совместной работе застройщика и министерства строительства Самарской области многолетняя проблема этого долгостроя и обманутых дольщиков благополучно движется к разрешению.