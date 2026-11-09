В Промышленном районе Самары строят новый баскетбольный комплекс

В Промышленном районе Самары продолжается строительство нового баскетбольного комплекса в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской. На строительной площадке уже формируется каркас будущего здания.
Строители устанавливают и монтируют металлические и железобетонные конструкции, из которых складывается основа будущего комплекса. Параллельно ведутся работы по прокладке внутренней канализации и устройству полов.
Проектом предусмотрены два спортивных зала, раздевалки с душевыми, помещения для тренеров и медицинского сопровождения, а также административные и вспомогательные помещения. Новый спортивный комплекс создаст дополнительные возможности для занятий баскетболом и работы спортивных секций. Его пропускная способность составит 120 человек в смену. Общая площадь двухэтажного здания - 2 960,5 кв. метра.
Особое внимание уделено доступности комплекса для всех категорий жителей. В здании предусмотрены пандусы и специальные санитарные узлы. На прилегающей территории обустроят пешеходные дорожки, выполнят озеленение и создадут удобные подходы к объекту.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил планы по созданию новых баскетбольных центров и усилению региональных команд и отметил, что развитие массового спорта и создание современной инфраструктуры - поручение президента РФ Владимира Путина, а баскетбол в региональной программе Программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы выделен в отдельное направление.
Завершить строительство баскетбольного комплекса планируется в 2027 году. Финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. После ввода объект передадут министерству спорта Самарской области.
Развитие спортивной инфраструктуры продолжается и в других муниципальных образованиях Самарской области. Так, в Нефтегорске строится крытая ледовая арена площадью более 4,4 тыс. кв. метров с трибунами на 118 зрителей. Здесь продуманы все условия для тренировок, массовых катаний и проведения спортивных мероприятий.
Еще один спортивный объект возводится в Тольятти, в микрорайоне Шлюзовой. В физкультурно-оздоровительном комплексе оборудуют два бассейна для спортивного и оздоровительного плавания, тренажерный зал и зал фитнеса и аэробики. Комплекс будет рассчитан на 70 человек в смену.
Последние комментарии
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.