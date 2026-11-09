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Строительство Строительство и недвижимость

В Промышленном районе Самары строят новый баскетбольный комплекс

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленном районе Самары продолжается строительство нового баскетбольного комплекса в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской. На строительной площадке уже формируется каркас будущего здания.

Фото: министерство строительства Самарской области

Строители устанавливают и монтируют металлические и железобетонные конструкции, из которых складывается основа будущего комплекса. Параллельно ведутся работы по прокладке внутренней канализации и устройству полов.

Проектом предусмотрены два спортивных зала, раздевалки с душевыми, помещения для тренеров и медицинского сопровождения, а также административные и вспомогательные помещения. Новый спортивный комплекс создаст дополнительные возможности для занятий баскетболом и работы спортивных секций. Его пропускная способность составит 120 человек в смену. Общая площадь двухэтажного здания - 2 960,5 кв. метра.

Особое внимание уделено доступности комплекса для всех категорий жителей. В здании предусмотрены пандусы и специальные санитарные узлы. На прилегающей территории обустроят пешеходные дорожки, выполнят озеленение и создадут удобные подходы к объекту.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил планы по созданию новых баскетбольных центров и усилению региональных команд и отметил, что развитие массового спорта и создание современной инфраструктуры - поручение президента РФ Владимира Путина, а баскетбол в региональной программе Программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы выделен в отдельное направление.

Завершить строительство баскетбольного комплекса планируется в 2027 году. Финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. После ввода объект передадут министерству спорта Самарской области.

Развитие спортивной инфраструктуры продолжается и в других муниципальных образованиях Самарской области. Так, в Нефтегорске строится крытая ледовая арена площадью более 4,4 тыс. кв. метров с трибунами на 118 зрителей. Здесь продуманы все условия для тренировок, массовых катаний и проведения спортивных мероприятий.

Еще один спортивный объект возводится в Тольятти, в микрорайоне Шлюзовой. В физкультурно-оздоровительном комплексе оборудуют два бассейна для спортивного и оздоровительного плавания, тренажерный зал и зал фитнеса и аэробики. Комплекс будет рассчитан на 70 человек в смену.

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