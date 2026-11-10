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Строительство Строительство и недвижимость

Вахрамовы вновь добиваются сокращения парковок в ЖК "Дом у озера"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары анонсировала очередные общественные обсуждения по сокращению числа парковок в ЖК "Дом у озера". Они стартуют 19 ноября.

Фото: Александра Ламзина

ЖК расположен на улице Стара-Загора, 249а. Его построило ООО "СЗ "Успех". Сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2026 года.

СЗ "Успех" входит в ассоциацию строительных компаний "Спектр недвижимости" семейства Вахрамовых. Среди сданных объектов - ЖК "Современник", ЖК "Никита", ЖК "Европейский Квартал". Также Вахрамовы строят 21-этажку в Постниковом овраге и судятся за возведение ЖК рядом со школой №168 на проспекте Юных Пионеров.

Отклонения от параметра, предусматривающего организацию одного машиноместа на каждую квартиру в доме, компания добивалась еще на этапе согласования проекта. Получить его не удалось, на основании чего региональный минстрой отказал в выдаче разрешения на строительство ЖК. Попытки оспорить это в суде успеха не возымели.

Разрешение минстрой в итоге выдал, но на строительство дома с подземной парковкой на 132 места и наземной стоянкой на 15 мест. В июле 2025 года, когда возведение каркаса ЖК вышло на финальную стадию, "Успех" попросил скорректировать документ. Одной из причин стал отказ от организации подземной автостоянки. Взамен застройщик решил увеличить количество машиномест около дома до 42 за счет установки двухъярусных механизированных парковок и организовать наземную стоянку на 100 автомобилей с аналогичным оборудованием на соседнем участке возле дома № 231 по улице Стара-Загора.

Минстрой отказал компании, а она, как и в прошлый раз, обратилась в суд и проиграла. Жалобы "Успеха" в апелляционную и кассационную инстанцию остались без удовлетворения.

Весной 2026 года "Успех" попытался через общественные слушания добиться разрешения на организацию парковок возле ЖК по коэффициенту 0,3 машиноместа на квартиру. Однако жители выступили резко против, как и министерство градостроительной политики Самарской области. В результате заявку компании отклонили

Теперь застройщик предпринимает новую попытку добиться согласования со стороны жителей. Содержание заявки не изменилось. Общественные обсуждения стартуют 19 ноября, но сбор мнений будет производится с 26 ноября по 3 декабря. Сделать это можно на сайте мэрии и непосредственно в департаменте градостроительства.

 

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