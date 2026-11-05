В Крутых Ключах определен земельный участок для строительства новой школы

Министерство строительства Самарской области определилось с территорией для проектирования строительства новой школы в микрорайоне Крутые Ключи. Возведение нового объекта образования находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
В ноябре 2026 года на оперативном совещании глава региона поручил заместителю председателя правительства - министру строительства Самарской области Алексею Тихомирову разобраться с ситуацией вокруг строительства школы, сроки строительства которой неоднократно переносились.
"В 2028-2029 годах планируем решить проблему дефицита школьных мест в микрорайоне Крутые Ключи. Минстрой подготовил предложения по финансированию строительства учебного заведения на 1360 мест", - сообщил губернатору Алексей Тихомиров.
Земельный участок для строительства новой школы расположен на улице Евгения Золотухина, по соседству с действующим общеобразовательным учреждением. Его площадь составляет 12581 м². Приказом министерства строительства Самарской области он передан в постоянное (бессрочное) пользование ГКУ СО "УКС".
Проведение конкурсных процедур для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ запланировано в 2027 году. Эскизные решения, схема размещения здания и подробные параметры будущей школы будут определены по итогам проектирования. Строительство школы на 1360 мест позволит сократить дефицит ученических мест в микрорайоне и обеспечить его жителей дополнительной образовательной инфраструктурой.
Последние комментарии
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.