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Строительство Строительство и недвижимость

В Крутых Ключах определен земельный участок для строительства новой школы

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства Самарской области определилось с территорией для проектирования строительства новой школы в микрорайоне Крутые Ключи. Возведение нового объекта образования находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В ноябре 2026 года на оперативном совещании глава региона поручил заместителю председателя правительства - министру строительства Самарской области Алексею Тихомирову разобраться с ситуацией вокруг строительства школы, сроки строительства которой неоднократно переносились.

"В 2028-2029 годах планируем решить проблему дефицита школьных мест в микрорайоне Крутые Ключи. Минстрой подготовил предложения по финансированию строительства учебного заведения на 1360 мест", - сообщил губернатору Алексей Тихомиров.

Земельный участок для строительства новой школы расположен на улице Евгения Золотухина, по соседству с действующим общеобразовательным учреждением. Его площадь составляет 12581 м². Приказом министерства строительства Самарской области он передан в постоянное (бессрочное) пользование ГКУ СО "УКС".

Проведение конкурсных процедур для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ запланировано в 2027 году. Эскизные решения, схема размещения здания и подробные параметры будущей школы будут определены по итогам проектирования. Строительство школы на 1360 мест позволит сократить дефицит ученических мест в микрорайоне и обеспечить его жителей дополнительной образовательной инфраструктурой.

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