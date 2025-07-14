"Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по застройке участка на ул. Мяги, 10а. Площадка располагается напротив диагностического центра.

По указанному адресу располагается офисное здание, а перед ним — заброшенный недострой. Вероятно, именно его и решено доделать. Группа компаний "ОПТИ" попросила горожан согласовать многоэтажную (высотную) жилую застройку.

Что построят

Согласно представленному проекту, называться новый ЖК будет "Оптима". Предполагается строительство двухсекционного 23-этажного дома на 230 квартир. Первые два этажа будут отданы под коммерческие помещения: аптеки, магазины, фитнес-центры, салоны красоты, детские центры, сервисы.

Что касается инфраструктуры, то планируется обустройство 247 парковочных мест: 232 на подземной стоянке, 15 — на открытой, и подъездных путей.

Фото: ООО ГК «ОПТИ»

Также застройщик обещает благоустроить 1,3 тыс. кв. метра территории, включая организацию спортивных и детских площадок, зон релакса и отдыха, высадку деревьев и клумб.

Фото: ООО ГК «ОПТИ»

Фото: ООО ГК «ОПТИ»

Учитывая соседство с жилыми домами, строительные работы компания обещает вести только с 08:00 до 20:00. Важность своего проекта она объясняет следующим образом:

Фото: ООО ГК «ОПТИ»

При этом "ОПТИ" заверяет, что за счет обустройства всего необходимого в шаговой доступности приведет к сокращению поездок, что разгрузит ул. Мяги и прилегающие дороги от пробок, а общественный транспорт — от пассажиров.

Мнения разделились

Количество сторонников и противников проекта оказалось примерно одинаковым: 151 против 156. С отрицательными мнения выступили жители близлежащих домов, которые в числе прочего указали на проблемы с напором воды, теплосетями, нехваткой парковок. Вот некоторые отзывы:

"Площадь земельного участка не позволяет возвести многоэтажный дом без ущерба для соседних домов, а с учетом износа коммунальных систем района, в первую очередь, водоснабжения, возникнут сложности у жильцов существующих МКД. Потребности в новых ПВЗ, аптеках и фитнес-центрах в данном районе нет — вполне хватает тех, что уже имеются. Постройка нового дома на 200+ квартир предполагает его заселение преимущественно молодым населением, что в ближайшее время создаст коллапс в детских учебных заведениях района — детсадах и школах, т. к. они не рассчитаны на значительное увеличение числа детей (яркий пример — аналогичная ситуация на 5-й просеке). Категорически возражаю против строительства многоэтажного жилого дома".

"Против точечной застройки в спальном районе".

"Я категорически против строительства нового жилого комплекса рядом с моим домом. Во-первых, у нас уже сейчас перегружены старые инженерные коммуникации — водоснабжение, канализация, электросети работают на пределе. Любая дополнительная нагрузка может привести к авариям и перебоям. Во-вторых, в районе и так острая нехватка парковочных мест и предлагаемые "15 машиномест на открытой стоянке для посетителей магазинов и сервисов" эту проблему усугубят. Новое строительство только ухудшит ситуацию. И самое главное — это стройка на несколько лет. Это постоянный шум, грязь, пыль, ограничение прохода и проезда в плотной застройке по улице Мяги, что создаст дополнительные трудности для подъезда и парковки посетителей областного Диагностического центра. Все эти годы нам, жителям, придётся буквально жить на стройплощадке. Такое соседство не просто неудобно — оно опасно для здоровья и снижает качество жизни".

Земли очень мало, для постройки дома в 23 этажа! Вокруг нет ни парка, ни сквера, гулять с детьми негде!!! Мы жители дома по адресу Партизанская 80, ПРОТИВ!!! Нам самим мало места, в школе, садике, на площадке!!!! Вы издеваетесь???? Приведите в порядок инфраструктуру! В поликлинике врача нет, детского педиатра! Какие ещё 23 этажа?????!

"Категорически против, так как планируется постройка дома без паркинга, и в соседних домах на протяжении многих лет ужасный напор воды, при возведении такого многоквартирного/многоэтажного дома в соседние дома вообще будет не будет доходить".

"Постройка многоэтажного дома на месте бывшего детского сада приведет к увеличению нагрузки на поликлинику и еще большей нехватке мест в детских садиках".

"Новый многоэтажный дом будет мешать жильцам старых пятиэтажек. Коммунальные системы изношены и не рассчитаны на подключение к новым домам. Для покупки мест на подземной парковке у многих не будет денег, поэтому будут ставить возле соседних домов, что приведет к транспортному коллапсу. Категорически против".

"Окна нашего дома, улица Мяги, 14, конкретно мои, будут упираться в стену новостройки. Мне это не нужно. Солнечного света будет явно не хватать. Наблюдать за другими людьми мне не интересно. И чтобы за мной смотрели, тоже не привлекает. То, что планируют построить подземную парковку для того, чтобы, якобы, разгрузить ближние дворы, тоже полная чушь. Сейчас есть проблемы с парковками во дворе, а если добавятся ещё 23 этажа, во дворах не то, что машину поставить, пройти будет невозможно. Улица Мяги просто встанет. Все близлежащие улицы — Мориса Тореза, Революционная, Гагарина, Аэродромная и другие — будут в постоянных пробках. В нашем районе очень мало садов и школ, количество детей с каждым годом увеличивается. При появлении высотки очереди в школы и сады будут на несколько лет, что однозначно будет ухудшением жизни нынешних жителей района".

При перестройке детского сада на ул. Мяги, 10а в офисное здание, на здании ул. Мяги, 14 (со стороны улицы Мяги) пошла трещина до второго этажа. И это при нынешней высоте здания в 3 этажа, а хотят построить 23! этажа. Поэтому обрушение дома неминуемо произойдет.

"Микрорайон имеет сложившуюся пятиэтажную застройку из домов 1960-х годов постройки. Устройство глубокого подземного паркинга и строительство высотного дома потребуют проведения масштабных земляных работ, устройства мощного фундамента. Это может привести к просадке грунта, деформации оснований существующих зданий, образованию трещин в стенах и повреждению дорожного покрытия".

Звучали наряду с такими отзывами и предложения:

"Лучшим решением для людей (если об этом заботится администрация) будет организация в данном месте открытого сквера как для жителей "хрущевок", так и для посетителей областного Самарского Диагностического центра. Пора прекратить уродовать облик нашего города и начать создавать условия".

Пожалуйста, постройте что-нибудь социальное — филиал 13 поликлиники, спортивный, образовательный, досуговый, офисный центр, но не то, что изображено на эскизе ГК "ОПТИ".

"Прошу, уважаемую администрацию, прислушаться к мнению жильцов. На этом месте можно построить детское учреждение с бассейном, с кружками для развития детей, а не застраивать на каждом клочке земли многоэтажками!!!!".

"Восстановите лучше детский садик, как был, с бассейном".

"Учитывая данную ситуацию, наличие напротив Самарского диагностического центра с частно — государственным партнерством, отсутствие ближайшего поликлинического отделения. Целесообразнее было бы строительство "Центра реабилитации пациентам после СВО" либо поликлинического отделения поликлиники № 13".

"Считаю необходимо восстановить объект каким он был прежде при советских временах, или построить спортивный или творческий центр для детей. Можно построить школу, детский сад и т. д.".

Положительные мнения выглядели схоже. Оставившие их граждане высказывали желание купить квартиру в будущем ЖК, а некоторые отмечали хорошую транспортную развязку в районе и близость к железнодорожному вокзалу:

"Хороший проект, с удовольствием куплю там квартиру и паркинг. Количество паркингов соответствует нормам, предусмотрена детская и спортивная площадка. Расположение объекта отличное касаемо транспортной инфраструктуры, плюс рядом школы и детские сады".

"Отличный проект, полностью поддерживаю много парковок, детская и спортивная площадка, современная архитектура. Данный проект только украсит наш город. Если здесь построят ЖК, то буду готова купить квартиру".

"Интересный проект, хотелось бы убрать недострой".

Провел все детство в Железнодорожном районе, и наконец-то приняли решение его застраивать новыми жилыми домами. С детскими садами и школами в ЖД районе проблем нет, но купить новую современную квартиру, а не из-под бабушки, и заросшим палисадником перед подъездом — та еще задачка! Однозначно голосую "ЗА" строительство нового современного дома с современным двором и парковкой!!!

За кем окончательное решение

В заключении департамент градостроительства Самары пофамильно перечислил тех, чьи отзывы рекомендует брать во внимание при принятии решения по заявке "ОПТИМЫ":

"Учесть мнения участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения. Учесть мнения иных участников общественных обсуждений, которые содержат замечания и предложения: положительные: Дегтярев Д. В., Чарновская Т.А., Радченко Е.И., Данилкин Д. О., Демидович К.В., Митин Н.А., Алексеев Ю.В., Грановский Б.М., Иванов А.Е., Мухина А.В., Дяченко Г.Е., Алаев Ф.С., Добродеева Г.А., Радченко В.И., Моргунов Д. В., Долгих Ю.А., Бутурлакин В.В., Молчанова О.М.; отрицательные: Колосова Е.С., Долинков Н.О., Писарева И.К., Черных А.В., Апенкина В.В., Волжанский С. А., Земсков А.Б., Земскова Ю.О., Губская М.О., Воронина О.В., Кириченко Т.М., Мифтахова З.З., Вдовиченко Е.А., Тютерева Н.А., Алимова Н.А., Андрофагина В.А., Ковалева К.И., Андрофагина О.Т., Килячкова Е.В., Писарев Д. О., Белотуркин К.Ю., Красова И.Г., Красов С. И., Филиппов Е.Л., Степанова А.А".

Итоговое мнение по проекту будет принимать уже не городская администрация, а министерство градостроительной политики Самарской области.