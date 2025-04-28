На парковке "Парк Хауса" вновь предлагают построить высотки

Жителям Самары опять предлагают высказать мнение о строительстве жилого комплекса на парковке торгового центра "Парк Хаус". Проект повторно вынесли на общественные обсуждения.

Инициировать стройку уже несколько лет пытается владелец ТЦ — ООО "ФизРазвитие", подконтрольное Сергею и Владимиру Плотниковым. В 2022 г. компания просила согласовать возведение ЖК в две секции по 15 и 17 этажей на участке площадью 16,5 тыс. кв. м. Но мэрия отказала на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, а также в связи с тем, что земля расположена в санитарно-защитной зоне Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

В 2024 г. "ФизРазвитие" вновь подняло вопрос на общественных обсуждениях. Однако площадь участка застройки уменьшили до 5100 кв. метров. Находится он на пересечении ул. XXII Партсъезда и ул. Фадеева.

Компания просила согласовать возведение многоэтажных жилых домов с процентом застройки 80%. И хоть в рамках общественных обсуждений поступило больше положительных отзывов, чем отрицательных, мэрия так и не согласовала проект. Его противники указывали на то, что ЖК спровоцирует транспортный коллапс, а также увеличит нагрузку на коммунальную и социальную инфраструктуру.

На новые общественные обсуждения "ФизРазвитие" вышло с тем же запросом. Компания просит согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов с процентом застройки 80%. Мнения горожан будут принимать до 8 мая включительно. Оставить отзыв можно как онлайн, так и в рамках работы экспозиции в департаменте градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132).