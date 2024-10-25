В Самаре подвели итоги общественных обсуждений. На них обсуждали проект застройки участка площадью 5100 кв. м на пересечении ул. XXII Партсъезда и Фадеева. Это часть парковки торгового центра "Парк Хаус".

Заявителем выступило ООО "ФизРазвитие", подконтрольная Сергею и Владимиру Плотниковым. Эта компания владеет ТЦ. Она просила согласовать смену условно разрешенного вида использования земельного участка с "Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)" на "многоэтажная жилая застройка (жилая застройка)".

Фото: Владимир Котмишев

Согласно заключению мэрии, во время общественных обсуждений на сайт мэрии поступило 58 отзывов. Большинство были положительными. Помимо простых в духе "Поддерживаю проект", были и содержательные:

"Мое мнение положительное, потому что убежден в необходимости преображения серого облика панелек Самары. Экспозиция проекта позволяет однозначно судить о преображении внешнего вида района застройки, позволит дополнить силуэт парка им. Ю. Гагарина архитектурно выразительной прилегающей застройкой без ущерба для сложившейся инфраструктуры. Реализация подобных проектов должна быть одобрена всеми, кто хочет жить в красивом, благоустроенном городе с современной архитектурой и продуманной застройкой".

Границы обсуждаемого участка Фото: roscadastres.com

"Поддерживаю проект, данная застройка будет дополнять внешний облик этой локации, прекрасное расположение без ущерба инфраструктуре".

А вот противники проекта с такими заявлениями поспорили. Они считают, что строительство ЖК на парковке торгового центра увеличит нагрузку на инфраструктуру, что негативно скажется на жизни в этом районе. Вот несколько отзывов:

"Против застройки на крошечном пятачке высотного здания. Этот район и так перегружен по доступности к коммуникациям, медицинскому обслуживанию. Вечно забитая транспортом развязка на пересечении Московского шоссе и XXII Партсъезда станет ещё более проблематична для выезда. Куда будут парковаться авто, которые приезжают в больших количествах в выходные в парк Гагарина. Эта тема уже поднималась приблизительно пару лет назад. Опять всплывает, очень печально".

"Выступаю против точечной многоэтажной застройки. Строить новый ЖК не учитывая большую загруженность медучреждений, школ, не учитывая транспортную инфраструктуры считаю преступлением против жителей данного района. Да и строить ЖК на парковке ТЦ, это же просто абсурд".

Было и одно предложение по освоению участка: "Не поддерживаю многоэтажную жилую застройку данной территории. Лучше в этом месте построить современный рынок с продовольственными и хозяйственными товарами".

В итоге чиновники зачли 38 положительных и 8 отрицательных мнений. Некоторые участники оказались не зарегистрированными на территории Самары, другие свое мнение ошибочно представили как предложения.

Стало известно, как будет выглядеть высотка у "Парк Хауса" в Самаре ООО "ФизРазвитие" представило проект многоэтажного жилого дома, который компания планирует в границах улиц XXII-го Партсъезда и Московского шоссе рядом с ТЦ "Парк Хаус".

Но судя по рекомендации организатора обсуждений, власти могут вообще не учитывать высказанные мнения. В ней указано, что среди участников не было жителей территориальной зоны, в границы которой входит обсуждаемый участок. Теперь заявку "ФизРазвития" будут обсуждать на комиссии по землепользованию и застройке при главе города.

Прошлая попытка компании добиться согласования провалилась — и на уровне общественных обсуждений, и на уровне мэрии. В 2022 г. она просила согласовать возведение ЖК в две секции по 15 и 17 этажей на парковке "Парк Хауса". Тогда площадь участка под стройку указывалась в 16,5 тыс. кв. м.