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Строительство Строительство и недвижимость

Стало известно как будет выглядеть высотка у "Парк Хауса" в Самаре

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "ФизРазвитие" представило проект многоэтажного жилого дома, который компания планирует в границах улиц XXII Партсъезда и Московского шоссе рядом с ТЦ "Парк Хаус".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Общая площадь участка — 6250 кв. м. Высотка будет состоять из двух секций — 15 и 17 этажей, соединенных витражной вставкой. В целом жилой комплекс рассчитан на 300 квартир. На первом этаже каждого дома планируется организовать бизнес-пространство. Проектом предусмотрен двухуровневый подземный паркинг. Также застройщик планирует обустроить два двора — с внешней стороны жилого комплекса и второй, поменьше, будет располагаться в арке между секциями.

Напомним, что ранее "ФизРазвитие" выкупило ТЦ "Парк Хаус".

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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