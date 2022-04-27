Стало известно как будет выглядеть высотка у "Парк Хауса" в Самаре

ООО "ФизРазвитие" представило проект многоэтажного жилого дома, который компания планирует в границах улиц XXII Партсъезда и Московского шоссе рядом с ТЦ "Парк Хаус".

Общая площадь участка — 6250 кв. м. Высотка будет состоять из двух секций — 15 и 17 этажей, соединенных витражной вставкой. В целом жилой комплекс рассчитан на 300 квартир. На первом этаже каждого дома планируется организовать бизнес-пространство. Проектом предусмотрен двухуровневый подземный паркинг. Также застройщик планирует обустроить два двора — с внешней стороны жилого комплекса и второй, поменьше, будет располагаться в арке между секциями.

Напомним, что ранее "ФизРазвитие" выкупило ТЦ "Парк Хаус".