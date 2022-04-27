Стало известно как будет выглядеть высотка у "Парк Хауса" в Самаре

ООО "ФизРазвитие" представило проект многоэтажного жилого дома, который компания планирует в границах улиц XXII Партсъезда и Московского шоссе рядом с ТЦ "Парк Хаус".
Общая площадь участка — 6250 кв. м. Высотка будет состоять из двух секций — 15 и 17 этажей, соединенных витражной вставкой. В целом жилой комплекс рассчитан на 300 квартир. На первом этаже каждого дома планируется организовать бизнес-пространство. Проектом предусмотрен двухуровневый подземный паркинг. Также застройщик планирует обустроить два двора — с внешней стороны жилого комплекса и второй, поменьше, будет располагаться в арке между секциями.
Напомним, что ранее "ФизРазвитие" выкупило ТЦ "Парк Хаус".
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍