18 ноября в ходе рабочего объезда глава города Самары Иван Носков вместе с главой Кировского района Вячеславом Коноваловым проверил работу новых линий уличного освещения на Смышляевском шоссе и второй очереди по Ракитовскому шоссе. В этом году специалисты МБУ "Самарагорсвет" построили вдоль этих дорог линии уличного освещения общей протяженностью порядка 5 км. На эти цели из городского бюджета было выделено около 39 млн рублей.

"В этом году приступили в Самаре к строительству новых линий освещения. Муниципальное учреждение проложило за год более 13,5 километров таких линий. Важно, что и содержать их в дальнейшем тоже будет "Самарагорсвет" — это значительно экономит средства бюджета и сокращает время ремонта. Одними из важных считаю проекты освещения двух наиболее аварийных транспортных артерий с высоким трафиком — Смышляевского и Ракитовского шоссе. Проблеме отсутствия освещения на данных участках много лет, с ней ко мне неоднократно обращались жители. Следующий этап — проектирование и обустройство тротуаров вдоль магистралей. Уверен, дальнейшая планомерная работа позволит в течение нескольких лет решить вопрос уличного освещения в городе полностью", — отметил глава города Самары Иван Носков.

Как доложил главе города директор МБУ "Самарагорсвет" Рустем Шабаев, при строительстве линий освещения в этом году были использованы 374 опоры — все они произведены в Самаре. Вдоль Смышляевского шоссе на участке от дома № 200 до улицы Шоссейной протяженностью 1,9 км установлены 72 силовые опоры, на которых закреплены 74 современных энергосберегающих светильника.

фото: пресс-служба мэрии Самары

На Ракитовском шоссе завершена вторая очередь строительства линии освещения — на участке 0,9 км от проспекта Карла Маркса до Ракитовского путепровода установлена 41 опора с 82 светильниками на двухрожковых кронштейнах. Линия освещения первой очереди на участке Ракитовского шоссе от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса протяженностью более 2,1 км работает в постоянном режиме с 21 октября.

"Сейчас завершаем устройство сетей по улице Алма-Атинской от проспекта Карла Маркса до улицы Енисейской. Впервые в Самаре для линий уличного освещения использовали энергосберегающие светодиодные светильники мощностью по 120 ватт. Планирование участков работ на следующий год начнем с учетом плотности трафика автотранспорта и аварийности. Предприятие готово удерживать темп и объем работ на уровне этого года и даже увеличить их при поддержке администрации города", — отметил директор МБУ "Самарагорсвет" Рустем Шабаев.

Всего в 2026 году в Самаре обновили освещение на 17 объектах — это проезд Мальцева, улицы Нагорная, Прожекторная, Ивана Булкина, Дзержинская, Черемшанская, Промышленности, Мира на отрезке от дома № 45 до железнодорожного переезда, участок улицы Ново-Охтинской вдоль домов № 66–138а, переулки Тургенева и Малярный, Молодогвардейский спуск.