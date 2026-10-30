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Более 25 млн рублей выделено на проект "Живая история: князь Засекин и врата в дикое поле" в Самаре

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре приступили к реализации проекта "Живая история: Князь Засекин и врата в Дикое поле". Новая точка притяжения для самарцев и гостей города и площадка для мастеров народного промысла создается на пересечении улиц Кутякова и Водников. Проект реализует администрация города Самары при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство", его стоимость - более 25 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Новый туристический маршрут и проект "Живая история: князь Засекин и врата в дикое поле" позволит рассказать самарцам об истории основания города и восстановить значимые городские объекты. Благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" мы обновляем башню "Крепость Самара" и территорию вокруг нее. Специалисты собрали уникальные материалы для интерактивной выставки, которая готовится к установке на каждом ярусе крепости. Перед крепостью установлены ремесленные лавки, где после открытия будет представлена продукция, производимая мастерами Самары. Главная изюминка проекта - его интерактивность и историческая достоверность. Обновленное пространство позволит самарцам и гостям города буквально прикоснуться к истории основания города и увидеть продукцию мастеров, как это было столетия назад", - рассказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

На объекте установлены четыре ремесленных павильона, в настоящее время специалисты завершают работы по их внешней и внутренней облицовке. Павильоны площадью 13,5 кв. м каждый утеплены и оснащены паро- и гидроизоляцией; каркас, пол и обшивка выполнены из сибирской лиственницы, кровля - из профлиста с обшивкой обрезной доской, а внутренняя отделка выполнена вагонкой. Каждый объект будет подключен к сетям электроснабжения с современными светодиодными светильниками.

Также в рамках проекта обустраивается интерактивный комплекс, реконструируется башня, планируется воссоздать современный музейный комплекс. Параллельно завершается монтаж туристско-информационного центра из цилиндрованного бревна. 

"Ключевой особенностью проекта служит бережное отношение к историческому наследию. При создании павильонов используем натуральные материалы, в частности, лиственницу, а их архитектурный облик визуально повторяет знаменитую "Башню крепости". Это решение позволяет не просто добавить новые объекты, а гармонично интегрировать их в историческую линию города, создавая единый и узнаваемый образ. В данный момент на объекте ведутся работы по прокладке подземных кабельных линий, а также устройство оснований под тротуары из кирпичного щебня и бетонной плитки типа "Брусчатка". Все работы подрядчик планирует завершить до конца ноября", - рассказал руководитель городского департамента туризма, предпринимательства и торговли Игорь Ларионов. 

Напомним, национальный проект "Туризм и гостеприимство", инициированный президентом России Владимиром Путиным, является преемником нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он направлен на повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году, развитие инфраструктуры, продвижение путешествий по России.

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