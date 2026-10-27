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Муниципалитеты Власть и политика

Открыт прием заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию "Служение"

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал новый сезон Всероссийской муниципальной премии "Служение" — главной награды для представителей муниципального сообщества страны. Начало заявочной кампании объявлено по итогам первого заседания Организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России" и присуждению премии.

Фото: пресс-служба ВАРМСУ

Организационный комитет создан указом президента России Владимира Путина, его председателем назначен первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Муниципальный форум проходил уже несколько раз, и в сентябре этого года президент подписал указ, согласно которому форум и премия теперь будут ежегодными. Мы понимаем, что главная цель этого решения, как и ежегодных встреч с представителями муниципалитетов, — максимальное привлечение внимания и поддержка муниципального уровня власти. Президент неоднократно говорил: это самый близкий к людям уровень власти. И каждый год растет число заявок на участие в премии. В этом году их стало в полтора раза больше, и голосование прошло активнее: в нем приняли участие 1,6 млн человек. Значит, для людей это важная история", — сказал Сергей Кириенко.

Он отметил, что организационный комитет утвердил девять номинаций премии:

• "Развитие территории — благополучие жителей";

• "Инициатива каждого — общий успех";

• "Благополучие семьи — приоритет государства";

• "Великое наследие для будущих поколений";

• "Укрепляем партнерство с бизнесом — расширяем возможности муниципалитета";

• "Профессиональные кадры — будущее муниципалитета";

• "Диалог с населением — открытость власти";

• "Мужество и героизм на благо служения родине";

• "Цифровой муниципалитет — технологии для людей".

"Быть муниципальным служащим — это призвание, как подчеркивал наш президент. Это ежедневный, часто невидимый труд ради благополучия людей. Премия "Служение" создана, чтобы поощрить именно такой подход — искренний и самоотверженный. В прошлом сезоне 34% участников подали заявки повторно — годом ранее таких было 7%. Для нас это важные показатели: муниципалы возвращаются с новыми решениями. При подготовке к IV премии мы сохранили ключевые направления и добавили новую номинацию за проекты в сфере цифровизации. Нам важно, чтобы премия отражала реальные задачи территорий, позволяла отмечать сильные команды и помогала коллегам перенимать опыт, который уже работает на местах", — рассказала сопредседатель ВАРМСУ, председатель Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева.

Как отметил сопредседатель ВАРМСУ, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, с этого года подать заявки можно только через личный кабинет портала муниципалитеты.рф. Сенатор подчеркнул, что было важно собрать на одном ресурсе все ключевые проекты для муниципального сообщества. Глава поселения, специалист администрации, староста не должны искать по разным сайтам, где подать заявку, где посмотреть методические материалы, где узнать новости. Все это теперь в одном окне, и премия становится частью этой общей экосистемы.

Прием заявок продлится до 29 ноября 2026 года. На рассмотрение принимаются проекты, управленческие решения и инициативы. Соискателями премии могут быть главы муниципальных образований, депутаты представительных органов местного самоуправления, председатели, заместители председателя, аудиторы контрольно-счетного органа муниципального образования, муниципальные служащие и работники органов местного самоуправления, работники организаций, учредителями (участниками) которых являются муниципальные образования, председатели, исполнительные директора и сотрудники советов муниципальных образований субъектов России, председатели и члены органов территориального общественного самоуправления (ТОС), старосты сельских населенных пунктов.

Торжественная церемония вручения премии состоится в апреле 2027 г. в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России". Организатором форума и премии является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента РФ.

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