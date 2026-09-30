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Муниципалитеты Власть и политика

Проверили работу: как функционирует новая станция для приема жидких бытовых отходов в Куйбышевском районе Самары

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автоматизированная станция представляет собой модуль, работающий на существующих сетях водоотведения. Его мощности рассчитаны на прием порядка тысячи кубометров сточных вод за 24 часа. Работу станции, за три месяца успевшей себя показать в реальных условиях, проверили депутаты думы г. о. Самара и общественники.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы г.о. Самара

На место выехали члены комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии совместно с общественным советом и общественным молодежным парламентом при думе.

"Запуск современной станции в Куйбышевском районе — это один из шагов к решению наболевшего вопроса утилизации жидких бытовых отходов", — подчеркнул председатель думы г. о. Самара Сергей Рязанов.

По его словам, нередко встречаются недобросовестные перевозчики, утилизирующие отходы в водоемы, грунт или ливневые канализации. Это наносит вред экологии города. Поэтому на выездном мероприятии депутаты совместно с представителями ресурсной компании отдельное внимание уделили нормативным, организационным и технологическим вопросам, которые позволят системе заработать в полном объеме.

Что же касается новой станции, она работает 24/7. Только за сентябрь модуль пропустил через себя более 450 кубометров стоков, что сопоставимо примерно с восемью десятками полных машин. Жидкие отходы поступают через специальный кластер с магнитным замком и приборами учета. Затем они попадают в систему, где их ждет первичная очистка, а затем отправка в городскую сеть. Одновременно площадка может принять две ассенизаторские машины.

"Современные автоматизированные станции позволяют эффективно решать задачу приема стоков. Опыт других городов показывает, что порядок в данной сфере навести можно. Это реально при объединении усилий городских властей, ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов и активных общественников", — уверен председатель профильного комитета гордумы Денис Купцов.

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