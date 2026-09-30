Глава Сызрани досрочно сложил полномочия

В среду, 30 сентября, дума Сызрани утвердила досрочное прекращение полномочий главы города Сергея Володченков. Об этом сообщает мэрия на официальной странице в "Вконтакте".

Сергей Володченков написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на должность министра внутренней политики Самарской области. Его полномочия в качестве главы города истекают 5 октября.

"Как министр буду продолжать сотрудничество с новым главой, администрацией, депутатами и всеми неравнодушными людьми, заинтересованными в развитии города", — пообещал Сергей Володченков.

После 5 октября обязанности мэра будет временно исполнять первый заместитель главы Сызрани Андрей Советкин. Депутаты объявили конкурс на должность нового главы города. Он пройдет 29 октября в 11:00 в здании администрации. Документы на участие будут принимать с 6 по 26 октября в городской думе.

Напомним, о готовящемся назначении Володченкова министром внутренней политики стало известно 7 сентября.

"Я попросил Сергея Володченкова возглавить министерство внутренней политики после выборов. Он успешен в своей работе, как глава Сызрани, и поделится опытом с коллегами", — рассказал тогда на оперативном совещании правительства области губернатор Вячеслав Федорищев.

Предшественник Володченкова на посту министра - Александр Кузнецов, которого в июне 2026 г. назначили врио главы Волжского района. Впоследствии он уволился.