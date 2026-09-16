Иван Носков: "Важно развивать муниципальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города"

Предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление" города Самары запустило программу комплексного ремонта подвижного состава трамваев. По поручению главы города Самары Ивана Носкова специалисты муниципального предприятия обновили ремонтную базу городского депо. Первыми пройдут комплексный ремонт трехсекционные трамваи, которые были приобретены в 2017 году.

"Важно развивать муниципальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города. Старейшее предприятие Самары "Трамвайно-троллейбусное управление" должно обеспечивать качественное обслуживание инфраструктуры и парка техники. В Самаре трудятся высококвалифицированные специалисты, компетенции которых позволяют выполнять комплексный ремонт самостоятельно. Ремонт электротранспорта собственными силами — это вопрос устойчивой и бесперебойной работы всей транспортной системы. Программа обновления парка электротранспорта должна быть сбалансирована, ветхая техника будет заменена", — подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

В ходе комплексного обновления первого трехсекционного трамвая мастера ТТУ города Самары восстановили три ходовые тележки, заменили внутренние электросистемы и электрооборудование, покрасили кузов. В течение девяти лет трамвай эксплуатировался в постоянном режиме на самых протяженных и востребованных маршрутах областной столицы.

"Мы сформировали техническую базу, чтобы выполнять самые сложные виды ремонта, в том числе обновление тележек и кузовной ремонт вагонов, вес которых достигает нескольких десятков тонн. Для этого организовали специализированную подъемную площадку, приобрели домкратные установки, весь необходимый инструмент и расходники, в том числе современные лакокрасочные составы. Наши специалисты освоили работы со стеклопластиком — теперь мы можем восстанавливать элементы отделки и отдельные детали. Раньше такие операции можно было провести только на базе специализированных предприятий", — рассказал директор МП "ТТУ" города Самары Дмитрий Петров.

До конца 2026 года планируется обновить еще один трехсекционный и один односекционный трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Параллельно специалисты муниципального предприятия обновляют вагоны модели Татра Т3, которые прослужили до полувека, сейчас на ремонте находятся 10 таких трамваев.

Отметим, что в настоящее время в трех депо Трамвайно-троллейбусного управления находятся 365 трамваев. Для каждого из них, независимо от марки и возраста, организовано регулярное техобслуживание, обследование после рабочих смен при заходе в депо, уборка внутри салонов и помывка кузовов.

Напомним, в течение 2025 и 2026 годов при поддержке Правительства Самарской области в Самару поставлен 71 односекционный трамвай модели 71-911ЕМ "Львёнок" и три трехсекционника 71-931М "Витязь-М", изготовленные компанией "ПК Транспортные системы". Кроме того, в текущем году выполнен второй этап капитального ремонта порядка 5 км трамвайных путей по ул. Ново-Садовой (в границах ул. Ново-Вокзальной и ул. Гастелло), завершается ремонт 15 участков на пересечении трамвайных путей с автодорогами.