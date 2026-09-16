Самарская ракета "Союз-2.1б" с кораблем "Прогресс МС-35" успешно стартовала с Байконура

В среду, 16 сентября, в 16:34 (мск) со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35", сообщает Роскосмос.

Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно.

"Прогресс МС-35" доставит на Международную космическую станцию более 2400 кг грузов:

842 кг топлива для дозаправки станции;

420 кг воды для космонавтов Роскосмоса;

50 кг кислорода для пополнения атмосферы МКС;

275 кг питания, в т. ч. свежие продукты;

357 кг оборудования для санитарных нужд и средств гигиены;

20 кг медикаментов и средств профилактики невесомости;

525 кг оборудования и расходных материалов для содержания станции, а также научной работы экипажа.

В том числе на орбиту отправлены оборудование и расходные материалы для экспериментов на борту МКС, в ходе которых планируется отработать ряд операций, в том числе взятие объектов с места хранения, имитацию передачи инструмента космонавту без взаимодействия с ним, имитацию работы с инструментом, установку объектов на место хранения.

На станции корабль встречает экипаж 75-й длительной экспедиции на МКС: космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA Софи Адено.

Сближение и стыковка "Прогресса МС-35" с модулем "Поиск" российского сегмента Международной космической станции планируется 19 сентября в 16:46 по мск.