16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ борется за 15% акций самарского "Авиакора" "СМС-Автоматизации" рассказали о новых горизонтах эффективности производства АвтоВАЗ вернулся к режиму пятидневной рабочей недели АвтоВАЗ снизит начальную стоимость Lada Aura на 14% С космодрома Восточный успешно стартовал самарский "Союз-2.1б" со спутниками "Аист-2T"

Машиностроение Экономика и бизнес

АСВ борется за 15% акций самарского "Авиакора"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 125
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре спустя 10 лет заново будет рассмотрен спор вокруг ООО "ПанИнтер", которому принадлежит 15% акций АО "Авиакор - авиационный завод". Такое решение во вторник, 20 января, принял Самарский областной суд.

Фото: © РИА Новости / Юрий Стрелец

"ПанИнтер" аффилирован сыну бывшего губернатора Константина Титова, экс-бенефициару банка "Солидарность" Алексею Титову. Компания выступала соответчиком по иску "Эргобанка" к Титову, который не вернул банку три кредита, взятых в 2012–2013 гг. на общую сумму в 90 млн рублей. "ПанИнтер" обеспечивал кредит залогом — акциями "Авиакора" в количестве 150 812 769 штук (15% от общего количества акций). 

Банк в 2015 г. обратился в Ленинский районный суд Самары, который удовлетворил иск о взыскании задолженности и обращения взыскания на заложенные акции путем продажи их с публичных торгов по начальной цене в 387 млн рублей.

В 2016 г. "Эргобанк" лишился лицензии и ушел в банкротство. Акции "Авиакора" так и не были проданы. 

В 2018 г. стартовало банкротство уже Алексея Титова. В реестр кредиторов были включены требования "Эргобанка" на 394 млн рублей (всего, как сообщалось, Титов задолжал кредиторам около 1 млрд рублей).

И вот в 2025 г. Агентство страхования вкладов в качестве конкурсного управляющего "Эргобанка" обратилось в Самарский областной суд с иском о восстановлении срока на обжалование определения суда первой инстанции от 2015 года. Как уверяют представители агентства, не смотря на решение Ленинского районного суда, в исполнительный лист о взыскании залога в 2015 г. не были включены акции "Авиакора". 

ООО "ПанИнтер" заявил в облсуде, что срок подачи жалобы был пропущен без уважительной причины и восстановлению не подлежит. Однако 20 января федеральный судья Анна Крайкова, рассматривавшая дело по правилам первой инстанции, жалобу удовлетворила, отменив решение Ленинского районного суда.

АО "Авиакор-авиационный завод" было создано на базе Куйбышевского авиационного завода. Сейчас предприятие входит в холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. Основным акционером "Авиакора" (71,56% акций) выступает московское ООО "Авиаресурс Холдинг". Еще 13,43% контролирует московское ООО "Парус". 15% акций находится у "ПанИнтера". Выручка завода по итогам 2024 г. составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль 695 млн рублей. 

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1