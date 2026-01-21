АСВ борется за 15% акций самарского "Авиакора"

В Самаре спустя 10 лет заново будет рассмотрен спор вокруг ООО "ПанИнтер", которому принадлежит 15% акций АО "Авиакор - авиационный завод". Такое решение во вторник, 20 января, принял Самарский областной суд.

"ПанИнтер" аффилирован сыну бывшего губернатора Константина Титова, экс-бенефициару банка "Солидарность" Алексею Титову. Компания выступала соответчиком по иску "Эргобанка" к Титову, который не вернул банку три кредита, взятых в 2012–2013 гг. на общую сумму в 90 млн рублей. "ПанИнтер" обеспечивал кредит залогом — акциями "Авиакора" в количестве 150 812 769 штук (15% от общего количества акций).

Банк в 2015 г. обратился в Ленинский районный суд Самары, который удовлетворил иск о взыскании задолженности и обращения взыскания на заложенные акции путем продажи их с публичных торгов по начальной цене в 387 млн рублей.

В 2016 г. "Эргобанк" лишился лицензии и ушел в банкротство. Акции "Авиакора" так и не были проданы.

В 2018 г. стартовало банкротство уже Алексея Титова. В реестр кредиторов были включены требования "Эргобанка" на 394 млн рублей (всего, как сообщалось, Титов задолжал кредиторам около 1 млрд рублей).

И вот в 2025 г. Агентство страхования вкладов в качестве конкурсного управляющего "Эргобанка" обратилось в Самарский областной суд с иском о восстановлении срока на обжалование определения суда первой инстанции от 2015 года. Как уверяют представители агентства, не смотря на решение Ленинского районного суда, в исполнительный лист о взыскании залога в 2015 г. не были включены акции "Авиакора".

ООО "ПанИнтер" заявил в облсуде, что срок подачи жалобы был пропущен без уважительной причины и восстановлению не подлежит. Однако 20 января федеральный судья Анна Крайкова, рассматривавшая дело по правилам первой инстанции, жалобу удовлетворила, отменив решение Ленинского районного суда.