"Ладья" уступила "Ирбису"

В пятницу, 6 марта, на домашнем льду "Ладья" принимала казанский "Ирбис".

В первом периоде соперник забил один гол. Во втором периоде казанские хоккеисты увеличили отрыв еще в одну шайбу. Хозяева могли сравнять счет, когда гостям назначили штрафной буллит. Но Артем Постовой — промахнулся.

В третьем периоде было много моментов и игры в неравных составах. Одним из таких шансов "Ирбис" воспользовался и довел до победы. Матч завершился со счетом 0:3.