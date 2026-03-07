"Ладья" уступила "Ирбису"

В пятницу, 6 марта, на домашнем льду "Ладья" принимала казанский "Ирбис".
В первом периоде соперник забил один гол. Во втором периоде казанские хоккеисты увеличили отрыв еще в одну шайбу. Хозяева могли сравнять счет, когда гостям назначили штрафной буллит. Но Артем Постовой — промахнулся.
В третьем периоде было много моментов и игры в неравных составах. Одним из таких шансов "Ирбис" воспользовался и довел до победы. Матч завершился со счетом 0:3.
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!