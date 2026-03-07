16+
Хоккей Спорт

"Ладья" уступила "Ирбису"

ТОЛЬЯТТИ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 6 марта, на домашнем льду "Ладья" принимала казанский "Ирбис".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде соперник забил один гол. Во втором периоде казанские хоккеисты увеличили отрыв еще в одну шайбу. Хозяева могли сравнять счет, когда гостям назначили штрафной буллит. Но Артем Постовой — промахнулся.

В третьем периоде было много моментов и игры в неравных составах. Одним из таких шансов "Ирбис" воспользовался и довел до победы. Матч завершился со счетом 0:3.

