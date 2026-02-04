16+
Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Металлургу"

ТОЛЬЯТТИ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В очередном матче соперником "Лады" был действующий обладатель Кубка Гагарина и лидер нынешнего сезона — магнитогорский "Металлург".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Гости открыли счет на девятой минуте: Андрей Петунин стал автором шайбы. На 24-й минуте случился курьезный эпизод. Во время отложенного удаления у волжан гости заменили голкипера полевым игроком и забили в собственные ворота (шайба записана на счет Райли Савчука). На 28-й минуте партеры вывели на бросок Андрея Алтыбармакяна, и тот вывел "Ладу" вперед.

На 38-й минуте Никита Михайлис сравнял счет броском в дальнюю "девятку". На 45-й минуте Михайлис оформил дубль. В концовке тольяттинцы заменили голкипера шестым полевым игроком и имели шансы уйти от поражения. Так, в одном из моментов гостей спасла штанга. Но, финальная сирена зафиксировала победу "Металлурга" со счетом 3:2.

