16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дом дружбы народов Самарской области отмечает юбилей В Самаре увеличат стоимость похорон В Самаре скончался краевед, эколог и этнограф Юрий Рощевский В Самарской области восстановили движение на перекрытых ранее участках трасс А-300 и М-5 В Самарской области почти на 2 года ограничили движение по мосту через Сок

Общество

Дом дружбы народов Самарской области отмечает юбилей

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дом дружбы народов Самарской области отмечает 25-летие со дня своего открытия. Юбилейная дата знаменует четверть века успешной работы по укреплению межнационального мира и развитию культурного диалога в одном из самых многонациональных регионов Приволжского федерального округа.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Учреждение начало свою деятельность в январе 2002 года в здании с богатой и символичной историей на улице Воронежской — бывшем Доме культуры "Родина", построенном в 1943 году. Здесь легендарная Безымянка — рабочий район и опорный тыл — праздновала свои трудовые и боевые победы. Эта преемственность подчёркивает, что традиции народного единства, взаимопомощи и созидательного труда, заложенные в годы Великой Отечественной войны, нашли новое воплощение в современности.

Ежегодно под эгидой Дома дружбы народов проводится свыше 200 мероприятий, включая конференции, образовательные и патриотические проекты, фестивали, дни национальных культур. Эта системная работа способствует укреплению общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия.

За 25 лет работы Дом дружбы народов Самарской области подтвердил свою ключевую роль как главной площадки межнационального диалога. Сегодня это востребованный центр, объединяющий представителей более 120 национальностей, способствующий укреплению единства российской нации, созданию пространства для взаимного уважения, понимания и дружбы между всеми народами самарского края.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1