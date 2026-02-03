Две команды из Самарской области сыграют в главных лигах МС КВН

В Сочи завершился 37-й Международный фестиваль команд КВН "КИВИН — 2026", который проходил с 15 по 28 января. В этом году фестиваль проходит в рамках 65-го, юбилейного сезона КВН и объединяет команды со всей страны и стран ближнего зарубежья.

Фестиваль открывает новый сезон игры и является ключевой площадкой для отбора команд в лиги Международного союза КВН. По итогам фестиваля КВНщики определяют свои планы на грядущий игровой сезон.

Креативные продюсеры фестиваля отсмотрели 615 команд из России, Республик Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Абхазия. Самарскую область на фестивале представляют 15 команд-участников лиг Движения "Самарский КВН", представляющих различные организации региона и включает как опытные коллективы, так и дебютантов. Кроме того, в фестивале принимает участие 10 команд из других городов, которые весь год совершенствовались в юморе вместе с редакторским и административным штабом Центральной лиги "Самара".

По итогам фестиваля семь команд региона получили "Повышенный рейтинг", позволяющий коллективам играть в Центральных лигах по всей стране: "Сборная факультетов" (СамГТУ), XXL и "Диво" (СГСПУ), "На крыло" (ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина", Сызрань), "Шишка" (Самара-Тольятти), "Второе дыхание" и "Ультиматум" (Самара).

По решению редакторов Международного союза КВН Сборная Самарского политеха (СамГТУ) проведет сезон 2026 в Премьер лиге МС КВН в Перми, а "ITигры" (ПГУТИ) в телевизионной Первой лиге МС КВН в Тамбове.

Кроме развития молодежи региона Движение "Самарский КВН" повышает туристическую привлекательность Самарской области и способствует развитию кросс-регионального взаимодействия, организуя игры Центральной лиги "Самара" при поддержке правительства региона и администрации Самары, в которой весь 2025 г. совершенствовали свои таланты коллективы из 11 регионов страны. 10 команд выступили на фестивале, четыре из них получили "повышенный рейтинг", а еще две приглашены в одни из главных лиг клуба: "Уфа" сыграет в Первой лиге, а "Не беспокоить" из Химок прошли напрямую в Высшую лигу КВН, минуя этапы лиг статусом выше, что является первым в истории Центральной лиги "Самара" и редким случаем в лигах МС КВН и доказывает результативность работы лиги в Самаре.

В рамках фестиваля руководством ТТО "АМиК" и лично гендиректором Александром Масляковым были отмечены лиги за организацию качественной и эффективной работы в 2025 году. Из 80 лиг Международного союза КВН — пять наградили благодарственном письмом, одна из них Центральная лига "Самара".

"КВН — это не только сцена и юмор, это среда, где ребята учатся работать в команде, брать ответственность и проявлять себя. Я искренне рад и горд результатами каждого коллектива, который представил Самарскую область, Центральную лигу "Самара" и Официальную лигу "Тольятти" на фестивале, и верю, что этот сезон станет для каждого новым шагом вперед" — отмечает руководитель Движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.

Кроме конкурсной части на фестивале проходили мастер-классы, тренинги, спортивные соревнования и образовательный форум "КВН — Школа лидеров", с участием представителей Администрации президента и Министерства науки и высшего образования РФ. А команда КВН "На крыло", студенты ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" по своей инициативе провели Уроки мужества в школах Сочи, рассказав о профессии военного.

Организатором игр КВН в регионе выступает Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области, министерства молодежной политики Самарской области.