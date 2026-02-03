Более чем 20 млн педагогов, учащихся и их родителей пользуются "Сферумом" в MAX

Число пользователей образовательной платформы "Сферум" в национальном мессенджере МАХ в январе 2026 г. превысило 20 млн педагогов, учащихся и их родителей.

В Самарской области в "Сферуме" зарегистрировано свыше 370 тыс. педагогов, обучающихся образовательных организаций и родителей.

"Сферум" - российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. "Сферум" служит дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. Сервис предоставляется бесплатно.

Ежемесячная аудитория "Сферума" достигает 18 млн пользователей, а еженедельная - 16 миллионов. Образовательным пространством пользуется более чем 13 млн человек в день. Суммарно пользователи "Сферума" отправили более 2 млрд сообщений.

Самыми популярными сервисами для обучения и развития в "Сферуме" в декабре и январе стали дневники, образовательные каналы, интерактивная доска, "Награды", "Сбор файлов", "Справка в школу" и "Переменка".