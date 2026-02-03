16+
Театр Культура

Самара участвует во Всероссийском проекте "Театральный поезд"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 г. вся страна будет отмечать 150-летие Союза театральных деятелей России. В честь этого запускается всероссийский проект — "Театральный поезд".

"Это уникальный и один из крупнейших в современной истории России культурно-просветительский театральный проект. В нем будут задействованы театральные сцены по всей стране. Уверен, что в Год единства народов России этот проект еще раз подчеркнет объединяющую роль культуры в нашей стране", — отмечает председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, ОАО "РЖД" и Президентского фонда культурных инициатив.

В мае 2026 г. в театральное путешествие отправляются поезда с театральными артистами "Владивосток — Москва" и "Севастополь — Москва".  

Самара стала одним из участников проекта. В каждом городе, где остановятся поезда, пройдут театральные фестивали, в рамках которых зрителям представят лучшие спектакли различных жанров из разных регионов — драма, опера, балет, кукольный театр и другие, а также пройдут образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.

Оба поезда одновременно приедут в Москву в июне — это будет кульминацией театрального марафона, который охватит 43 города России.

Программа и репертуар фестиваля в городах, где пройдет "Театральный поезд", рассчитаны не только на искушенных театралов, но и на тех, кто только начинает знакомство с миром театра независимо от возраста. Привлечь еще большее внимание к проекту помогут артисты, которых знает и любит вся страна. Они отправятся в составе региональных делегаций в театральный марафон по России.

