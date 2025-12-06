Театр "Грань" 13 декабря представит спектакль "Эзоп"

Новокуйбышевский театр "Грань" 13 декабря представит премьеру - спектакль "Эзоп" по пьесе бразильского прозаика и драматурга Гильерме Фигейредо "Лиса и виноград". Об этом сообщает министерство культуры Самарской области.

Пьеса была написана в 1952 г. и принесла автору мировую славу. Действие происходит в Древней Греции. Богатый рабовладелец Ксанф покупает раба-баснописца Эзопа, уродство которого пугает толпу. Однако вскоре становится понятно, что раб Эзоп — настоящий аристократ духа, философ и мудрец. Жена рабовладельца красавица Клея сначала пугается внешности Эзопа, потом привыкает к нему, а затем влюбляется, отмечая его глубокий ум и оригинальность. В порыве чувств и восторга она восклицает: "Некрасивый человек, ты прекрасен!".

В пьесе Эзоп мечтает о единственной вещи, которая ему по-настоящему нужна, — свободе. И когда возникает дилемма — смерть, но смерть свободного человека или жизнь рабом, он выбирает смерть.

По пьесе Гильерме Фигейредо в 1957 г. Георгием Товстоноговым был поставлен спектакль Ленинградского Большого драматического театра. Считается, что именно с этой постановки за Большим драматическим театром установилась слава интеллектуального театра. А в 1981 г. был снят телевизионный фильм "Эзоп" с Александром Калягиным в главной роли.