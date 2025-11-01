16+
Театр Культура

В СамАрт покажут моноспектакль Дмитрия Волкострелова "Воспоминания о Льве Толстом"

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 15 ноября, на экспериментальной сцене театра СамАрт при поддержке Галереи "Виктория" пройдет моноспектакль московского режиссера Дмитрия Волкострелова "Воспоминания о Льве Толстом" (16+).

В спектакле по книге Максима Горького "Воспоминания о Льве Толстом", поставленном в жанре предметного театра, Дмитрий Волкострелов смещает фокус с фигуры Автора на вещи, мимо которых мы обычно проходим и не замечаем. Что, если о Толстом будут вспоминать дорожная пыль и листья, пепел и тополиный пух? Вещи, которые обычно находятся вне поля нашего внимания.
Все эти предметы говорят голосами близких режиссеру коллег — Елизаветы Боярской, Данилы Козловского, Инны Сухорецкой, Алены Старостиной, Ильи Деля и других. Так мемуары о великом писателе превращаются в воспоминания о близких людях. "Горький / Толстой. Воспоминания" — проект творческой лаборатории фестиваля искусств "Горький + Казань".

"Мне кажется совершенно невозможным работать сегодня с рассказами Горького, с одной стороны, потому что я не верю в нарратив в театре, а с другой, потому что очень жирно пишет писатель Горький, очень избыточно для меня. Я все-таки выступаю за "обезжиренное" искусство. Но его воспоминания о Толстом, которого я искренне, просто по-человечески очень люблю, дали мне возможность оказаться в этом пространстве, одновременно Горького и Толстого.

Я связался с 23 людьми, которые были и остаются важными акторами в моей профессиональной деятельности, со многими из них мы с недавнего времени разлучены, не можем работать вместе. Но вот это совмещение голосов дорогих мне людей, говорящих от имени вещей и предметов, которые не кажутся нам важными, но на самом деле составляют само существо нашей жизни, и стало тем сопряжением, которое требуется театру в моем понимании" — режиссер Дмитрий Волкострелов.

Дмитрий Волкострелов — один из главных новаторов российского театра. Ученик Льва Додина, сооснователь и руководитель петербургского независимого театра post, художественный руководитель Центра им. Вс. Мейерхольда с 2020 по 2022 год.

Билеты можно приобрести на сайте театра СамАрт.

Продолжительность: 40 минут.

