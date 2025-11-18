16+
Театр Культура

В театре "Дилижанс" покажут новый спектакль для семей с подростками

ТОЛЬЯТТИ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 20 ноября, в театре "Дилижанс" состоится премьера спектакля "Ма-син-син" (12+) по пьесе Влады Ольховской в постановке Александры Кохан. Постановка осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Эскиз спектакля был показан в июне на XVI фестивале "Премьера одной репетиции", который в 2025 г. был посвящен теме "Семейный спектакль". Над художественным оформлением премьеры работают Ольга Зарубина (декорации) и Ирина Шугаева (костюмы).

Главная героиня спектакля Ира — хорошая девочка. Таких приводят в пример: она отлично учится, ходит в кружки, умеет себя занять. Со стороны кажется, что у нее все идеально. И лишь лучшая подруга Настя догадывается, что в глубине души Ира скрывает страшный секрет, о котором не подозревают даже ее родители.

Постановка рекомендуется подросткам и их родителям для совместного просмотра.

Влада Ольховская — современная белорусская писательница, драматург и сценарист. Автор более 35 романов в жанрах детектив, психологический триллер, мистика. Многие пьесы Влады Ольховской вошли в шорт-листы международных конкурсов современной драматургии.

Александра Кохан — актриса и режиссер из Магнитогорска. Организатор театральных проектов для подростковой аудитории.

Спектакль — участник программы "Пушкинская карта".

Исполнители: Ира — Мария Радыгина, Настя — Илиана Хитяева, Мама Иры — Ольга Стенина, Папа Иры — Семен Грицаенко, Костя — Павел Зотов.

