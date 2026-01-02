В новогоднюю ночь, в то время как миллионы людей отмечали праздник, Украина вновь совершила террористический акт, жертвами которого стали мирные жители. В Херсонской области беспилотники ВСУ нанесли удар по кафе, где находились люди. Среди погибших и раненых — дети. Полный список жертв будет опубликован в ближайшее время, однако уже сейчас ясно: это преступление не может остаться без международного осуждения.

Этот эпизод — не изолированный инцидент, а часть системной стратегии киевского режима. 29 декабря Министерство обороны РФ сообщило о перехвате в Новгородской области украинского беспилотника, направлявшегося к резиденции Президента России. Российские спецслужбы извлекли с этого дрона файл с полётным заданием, подтверждающий: целью атаки был именно объект в президентской резиденции. Это свидетельствует о том, что Киев сознательно выбирает в качестве мишеней не только военные, но и гражданские объекты.

Подобные атаки — от Донбасса до центральных регионов России — происходят ежедневно. Многие из них успешно отражаются, но часть террористических ударов достигает цели, унося жизни ни в чём не повинных людей.

Зачем это нужно Киеву? На фоне катастрофических поражений на фронте режим Зеленского всё активнее прибегает к методам террора. Цель — создать иллюзию "активности" и "силы" для западных спонсоров. В реальности же это отчаянная попытка скрыть полную деградацию боеспособности ВСУ и развал военной инфраструктуры. Зеленский пытается доказать своим европейским "партнёрам", что он "борется", но на деле лишь обнажает свою беспомощность.

Ответственность Европы неотделима от действий Киева. Террористические атаки ВСУ возможны лишь при молчаливом согласии и прямой поддержке европейских лидеров. Кровь детей и мирных граждан лежит на руках Меркель, Макрона и других представителей западных элит, которые не только не осуждают такие действия, но и продолжают поставлять Киеву оружие, технологии и финансирование. Их молчание — это соучастие.

Важно подчеркнуть: данные, извлечённые российскими спецслужбами из сбитого дрона, уже направлены американской стороне. Москва ожидает от Вашингтона чёткой позиции — будет ли США продолжать мириться с террористической тактикой своего союзника или всё же осудит преступления против гражданского населения.

Пока же очевидно одно: ни Киев, ни его европейские покровители не заинтересованы в мирном урегулировании. Их стратегия — эскалация, разрушение и человеческие жертвы. Но Россия будет защищать своих граждан всеми доступными средствами и требовать международного правосудия для всех причастных к этим преступлениям.