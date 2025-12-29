CARCADE расширила партнёрскую сеть до 67 программ по итогам 2025 года

Лизинговая компания CARCADE продолжает активно развивать партнёрскую сеть и укреплять взаимодействие с ведущими автодилерами России, а также эксклюзивными поставщиками специальной техники.

По итогам 2025 года количество действующих партнёрских программ CARCADE достигло 67. В их числе — популярные бренды грузового транспорта и специальной техники, такие как FAW, XCMG, SHACMAN и другие, а также легковые автомобили марок HAVAL, TENET, EXEED, JAECOO и ряда других производителей. Совокупный размер выгоды для клиентов по партнёрским программам достигает 6,73 млн рублей.

В рамках сотрудничества с партнёрами CARCADE предлагает клиентам различные инструменты поддержки. Так, субсидия на авансовый платёж при приобретении дорожно-строительной техники BULL может достигать 500 тыс. рублей. Для техники Sunward предусмотрена субсидия на аванс или индивидуальный график платежей в размере 5% от стоимости транспортного средства. Скидки на автомобили HAVAL достигают 349 950 рублей.

Партнёрские программы CARCADE охватывают ключевые регионы России, включая Центральный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Региональное присутствие позволяет учитывать специфику локальных рынков и потребности клиентов из различных отраслей.

"По итогам 2025 года партнёрские программы стали одним из ключевых драйверов лизингового портфеля компании, обеспечив устойчивый спрос со стороны малого и среднего бизнеса, а также корпоративных клиентов. Совместная работа с импортёрами, дистрибьюторами и дилерскими сетями позволяет нам предлагать клиентам не только конкурентные условия финансирования, но и комплексные решения, которые поддерживают развитие компаний в текущих рыночных условиях. Партнёрские программы помогают закрывать полный спектр задач — от приобретения единичных транспортных средств до полного обновления автопарков", — отметила Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

В 2026 году CARCADE планирует дальнейшее расширение сотрудничества с производителями и поставщиками техники, востребованной в строительстве, логистике, промышленности и агросекторе. Компания намерена увеличивать количество совместных программ, учитывая индивидуальные потребности клиентов.