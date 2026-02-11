Авито приглашает на благотворительную распродажу тестовых образцов одежды известного бренда

Авито вновь открывает на своей площадке sample sale для немецкого бренда со скандинавскими корнями Marc OʼPolo. Половина средств, вырученных от продажи, пойдет на благотворительность. На такие распродажи попадают вещи из тестовых или архивных коллекций, поэтому каждый образец одежды будет представлен в единственном экземпляре.

В рамках второго sample sale от Marc OʼPolo на Авито появится 66 сэмплов из весенней коллекции со скидкой до 50%. В дроп войдет мужская и женская одежда из разных категорий — рубашки, джемперы, платья, куртки и другие. В распродаже примут участие только образцы, поэтому все айтемы будут продаваться в единственном экземпляре, эксклюзивно в официальном профиле бренда на Авито.

"Осознанное потребление — одна из ключевых ценностей нашего бренда. Мы с радостью продолжаем сотрудничество с Авито, чтобы дать новую жизнь нашим вещам. Большинство изделий Marc OʼPolo изготовлены из устойчивого сырья, а благодаря таким активностям, как sample sale, тестовые образцы не утилизируются, а снова возвращаются в экономику. При создании коллекций особый акцент делается на качество и долговечность — нам важно, чтобы вещи жили долго, становясь частью личной истории. Покупка каждой вещи из этого дропа — это не только инвестиция в собственный стиль, но и вклад в благотворительность", — комментирует генеральный директор Marc OʼPolo в России Марианна Румянцева.

50% от всей выручки направят в благотворительный фонд "Второе дыхание", с которым Авито активно сотрудничает уже не первый год. Он занимается сбором, сортировкой и передачей одежды на благотворительность и переработку. Инфраструктура сбора вещей фонда насчитывает более 650 собственных и партнерских пунктов приема в 70 регионах России.

"Авито сегодня — это не просто площадка электронной коммерции, а мощный двигатель тренда на осознанное потребление. Здесь ежедневно дают второй шанс тысячам вещей. Объединяя многомиллионную аудиторию и ценности устойчивого развития, мы вместе с такими брендами, как Marc OʼPolo, делаем ответственную моду новой нормой", — прокомментировал Никита Захаров, руководитель бизнес-направления Fashion в Авито.

В апреле 2025 года состоялась первая подобная коллаборация Авито и Marc OʼPolo. Бренд представил на sample sale около 170 уникальных вещей из коллекции весна/лето 2025 со скидками до 50%. Средства, вырученные от продаж в рамках первого sample sale, помогли фонду "Второе дыхание" в организации сбора вещей из контейнеров и обслуживании инфраструктуры фонда, в том числе были направлены на поддержку работы Центра сортировки в Москве.

"Осознанное потребление, уважение к вещам, поддержка благотворительности — ценности, которую мы разделяем с Marc OʼPolo и Авито. А поэтому продолжение нашего сотрудничества — огромный повод для гордости и благодарности. Ежегодно на полигонах появляются до 2 млн тонн одежды. Эти вещи могли бы не только вернуться в экономику, но и помочь людям в трудной жизненной ситуации. Собранные в ходе акции средства пойдут на транспортировку хороших вещей тем, кому они нужны, а также установку контейнеров и сортировку", — подчеркнула Алина Герасимовская, руководитель направления корпоративных связей и партнерств фонда "Второе дыхание".