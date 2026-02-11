В Тольятти бывшего чиновника приняли на работу с нарушением

Прокуратура Центрального района Тольятти обнаружила нарушение законодательства о противодействии коррупции. Выяснилось, что в компанию, которая занималась торговлей мясной продукцией, был принят с нарушением бывший сотрудник городской администрации.

Экс-чиновник устроился работать в бухгалтерию фирмы. Но организация в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции не уведомила прошлого работодателя о новом месте работы сотрудника.

"Прокурор района возбудил в отношении юридического и должностного лиц дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Суд по результатам рассмотрения административных дел оштрафовал учреждение и его руководителя на общую сумму 70 тыс. руб.", — рассказали в прокуратуре.