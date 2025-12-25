В Большечерниговском районе переизбрали главу

В четверг, 25 декабря, председатель Самарской губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников возглавил конкурсную комиссию по обору кандидатур на должность главы Большечерниговского района. На участие в конкурсном отборе подали документы три претендента: директор МАУ "Образование" Дмитрий Редькин, пенсионер МВД Евгений Рыжков и исполняющий обязанности главы Большечерниговского района Алексей Акимов.

По итогам заслушивания докладов конкурсантов об их видении дальнейшего социально-экономического развития района, оценки их профессионального уровня и соответствия требованиям к должности главы муниципалитета комиссия вынесла решение считать прошедшими конкурсный отбор Дмитрия Редькина и Алексея Акимова. Их кандидатуры были вынесены на рассмотрение собрания представителей Большечерниговского района. При этом члены комиссии рекомендовали к избранию на должность главы Алексея Акимова, поддержанного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

На расширенном внеочередном заседании собрания представителей Большечерниговского района, состоявшемся в этот же день в районной администрации, депутаты проголосовали "за" рекомендованную кандидатуру.

В торжественной обстановке вновь избранный глава Алексей Акимов присягнул служить людям и родному району: "Клянусь при осуществлении полномочий главы Большечерниговского района Самарской области уважать и охранять права свободы человека и гражданина; действовать в интересах населения муниципального района Большечерниговский Самарской области; соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты м. р. Большечерниговский Самарской области".

В приветственном адресе главы региона подчеркнуто, что Большечерниговский район — муниципалитет, который славится своей яркой историей, большими трудовыми успехами, вносит ценный вклад в социально-экономическое развитие региона. То, что возглавлять муниципальное образование продолжит его уроженец, уже немало сделавший для района за прошедшие годы, очень важно.

"Уверен, что Вы с удвоенной силой продолжите работу ради настоящего и будущего Большечерниговского района, направите на это весь свой опыт, профессионализм, трудолюбие и талант. Перед вами множество важнейших задач, наиболее приоритетные среди которых благоустройство, инфраструктурное развитие муниципалитета, социальная поддержка его жителей. Правительство Самарской области, безусловно, продолжит оказывать содействие в их решении", — говорится в поздравлении Вячеслава Федорищева.