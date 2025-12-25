16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Большечерниговском районе переизбрали главу Говорили складно: в областной столице определили лучших поэтов Учли детали: бюджет Самары приняли в окончательном чтении Исполнить мечты детей: стартовала благотворительная акция Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев

Муниципалитеты Власть и политика

В Большечерниговском районе переизбрали главу

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 25 декабря, председатель Самарской губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников возглавил конкурсную комиссию по обору кандидатур на должность главы Большечерниговского района. На участие в конкурсном отборе подали документы три претендента: директор МАУ "Образование" Дмитрий Редькин, пенсионер МВД Евгений Рыжков и исполняющий обязанности главы Большечерниговского района Алексей Акимов.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

По итогам заслушивания докладов конкурсантов об их видении дальнейшего социально-экономического развития района, оценки их профессионального уровня и соответствия требованиям к должности главы муниципалитета комиссия вынесла решение считать прошедшими конкурсный отбор Дмитрия Редькина и Алексея Акимова. Их кандидатуры были вынесены на рассмотрение собрания представителей Большечерниговского района. При этом члены комиссии рекомендовали к избранию на должность главы Алексея Акимова, поддержанного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
На расширенном внеочередном заседании собрания представителей Большечерниговского района, состоявшемся в этот же день в районной администрации, депутаты проголосовали "за" рекомендованную кандидатуру.

В торжественной обстановке вновь избранный глава Алексей Акимов присягнул служить людям и родному району: "Клянусь при осуществлении полномочий главы Большечерниговского района Самарской области уважать и охранять права свободы человека и гражданина; действовать в интересах населения муниципального района Большечерниговский Самарской области; соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты м. р. Большечерниговский Самарской области".

В приветственном адресе главы региона подчеркнуто, что Большечерниговский район — муниципалитет, который славится своей яркой историей, большими трудовыми успехами, вносит ценный вклад в социально-экономическое развитие региона. То, что возглавлять муниципальное образование продолжит его уроженец, уже немало сделавший для района за прошедшие годы, очень важно.

"Уверен, что Вы с удвоенной силой продолжите работу ради настоящего и будущего Большечерниговского района, направите на это весь свой опыт, профессионализм, трудолюбие и талант. Перед вами множество важнейших задач, наиболее приоритетные среди которых благоустройство, инфраструктурное развитие муниципалитета, социальная поддержка его жителей. Правительство Самарской области, безусловно, продолжит оказывать содействие в их решении", — говорится в поздравлении Вячеслава Федорищева.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4